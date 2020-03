United Airlines y JeBlue recortan vuelos nacionales por coronavirus

Los viajeros temen el contagio con COVID-19 y esto disminuye la demanda de vuelos nacionales en EEUU

United Airlines y JetBlue Airways se convirtieron en las primeras aerolíneas en reducir sus horarios de vuelos en Estados Unidos el miércoles, ya que la preocupación de los pasajeros por el coronavirus ha causado una fuerte caída en la demanda, informa CNN.

Si bien las aerolíneas de todo el mundo han estado haciendo recortes abruptos en los vuelos internacionales, estos son el primer conjunto de recortes realizados en los vuelos de Estados Unidos.

United eliminará los vuelos en Estados Unidos y Canadá en un 10% y los vuelos al extranjero en un total de 20% de su plan internacional original en abril.

Eso incluye vuelos al extranjero que fueron cancelados hace varias semanas. United está analizando recortes nacionales e internacionales similares en mayo.

Los movimientos fueron divulgados el miércoles en un correo electrónico a los empleados y fueron puestos a disposición de CNN. También revelaron un congelamiento de la contratación, un programa de licencias voluntarias no pagadas o un horario reducido para los empleados de Estados Unidos y un retraso en los aumentos de sueldo programados para los empleados de la gerencia.

La aerolínea planea reducir el horario “de una manera que minimice el impacto en nuestros empleados y nuestras operaciones”, según el correo electrónico, incluida la reducción de la frecuencia de vuelos por semana entre dos ciudades o recortar rutas con opciones de viaje alternativas a través de vuelos indirectos.

El correo electrónico no dio detalles sobre cuántos viajes se han caído en United en medio de los crecientes temores de la propagación del coronavirus en Estados Unidos.

La crisis “continúa evolucionando rápidamente” para la industria de las aerolíneas, dijo el correo electrónico del CEO Oscar Muñoz y de Scott Kirby, el presidente de United que está listo para suceder a Muñoz en mayo.

Más tarde el miércoles, JetBlue Airways confirmó que tomaría medidas en respuesta al coronavirus, incluido un plan para reducir la capacidad en un “5%” inicial “en el corto plazo”.

JetBlue dijo que está analizando medidas para preservar su capital, “incluida la reducción de la contratación tanto para puestos de primera línea como para centros de apoyo, considerando los programas de tiempo libre voluntario según corresponda y limitando los gastos no esenciales”.

Trump dice que es seguro viajar en avión

Ejecutivos de la mayoría de las principales aerolíneas, incluido el CEO de United, Oscar Muñoz, se reunieron el miércoles con el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence para analizar el impacto del coronavirus en los viajes aéreos y cómo coordinar la actividad entre la industria y el gobierno.

En respuesta a una pregunta, el presidente Trump dijo que no creía que las aerolíneas necesitarían un rescate, similar al que recibieron en 2001 a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre.

“No hagan esa pregunta por favor, porque no han pedido [eso]. No quiero que les de ninguna idea”, dijo Trump sobre la posibilidad de un rescate. Dijo que la idea no había sido discutida. También dijo que cree que volar es seguro.

“Donde estas personas están volando, es seguro volar”, dijo.

La incertidumbre de los pasajeros sobre los viajes ha llevado a las principales aerolíneas estadounidenses a suspender sus tarifas por cambios de vuelos, lo que en sí está afectando sus ingresos.