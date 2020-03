¿Alguien dijo rivales? Nadal, Federer y Djokovic tienen grupo de WhatsApp

Rafael Nadal reveló que él, Roger Federer y Novak Djokovic están en contacto regular a través de un grupo de WhatsApp.

El trío está inmerso en una batalla por el mayor número de títulos en la tabla de clasificación de Grand Slam de todos los tiempos.

Y el español ha confirmado que los jugadores se mantienen en contacto para asegurarse de que todos estén en la misma página respecto a la dirección en que va el tenis.

Nadal dijo a Dubai Eye 103.8: “Estamos en contacto, sin duda. Al final del día hablamos el mismo idioma, estamos juntos y estamos haciendo lo mismo durante tanto tiempo”.

“Así que solo estamos tratando de ocuparnos de cosas que pueden ser útiles para seguir promoviendo el tenis en todo el mundo”.

Nadal está detrás de Federer en los libros de récords de Grand Slam, tiene 19 frente a los 20 del suizo.

Con Djokovic también buscando el honor de todos los tiempos, quien tiene 17 trofeos de Grand Slam, el 12 veces ganador del Abierto de Francia insiste en que no pasan mucho tiempo discutiendo sus vitrinas de trofeos.

Nadal agregó: “No bromeamos mucho sobre esto.”

“Creo que todos están haciendo lo suyo. Por supuesto, me encantaría terminar con más Grand Slams que nadie, pero no me obsesiono en absoluto”.