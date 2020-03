México investiga restos de 6 cadáveres relacionados con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

México envió a una institución de Austria 6 restos ligados a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO – Autoridades mexicanas hallaron restos que estarían relacionados con el caso Ayotzinapa, y que ya se están analizando en las Universidad de Innsbruck, en Austria.

Son seis restos que fueron enviados ya. Se entregaron el día lunes a la Universidad de Innsbruck. Tres corresponden a un hallazgo en una barranca del ejido de Cocula; otros se encontraron en la zona conocida como Jesús de Nazaret, en Tijerillas, aledañas a Iguala”, dijo Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, al salir del Palacio Nacional.

“Día a día se va derrumbando la verdad histórica, construida con base en la tortura”, señaló.

En septiembre de 2014, más de 100 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, se trasladaron a Iguala de la Independencia y fueron perseguidos y atacados por policías municipales y presuntos miembros del crimen organizado. El saldo: 43 jóvenes desaparecidos, tres asesinados, y dos con lesiones perpetuas.

Hoy, luego de reunirse con familiares de los jóvenes desaparecidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que firmó un acuerdo con el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para esclarecer el caso. “No solo es razón de Estado, sino de nación”, dijo el mandatario en Twitter.

Firmamos un acuerdo con el fiscal General, Alejandro Gertz y el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, para trabajar juntos en el propósito de esclarecer y hacer justicia en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa. No solo es razón de Estado, sino de naciónhttps://t.co/giloLcxyGX pic.twitter.com/ECNhUP8oEO — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 5, 2020

El convenio establece tres puntos, el primero indica que los tres poderes de Gobierno realizarán y colaborarán “en todos los actos que resulten necesarios para el debido esclarecimiento de los hechos sucedidos la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del día siguiente en el Estado de Guerrero”.

El segundo punto plantea reparar las violaciones cometidas a los derechos humanos de las víctimas.

El tercero expone que se deberá dar seguimiento puntual y permanente del caso y, agrega, “en su oportunidad, hacer del conocimiento de la sociedad la verdad”.

Exigen a la UIF investigar

Durante la reunión de familiares y funcionarios de gobierno, los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue las cuentas bancarias del ex Alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, así como de Tomás Zerón de Lucio, ex Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), y de Jesús Murillo Karam, ex titular de la misma.

Los familiares entregaron un documento con peticiones, incluida que el Fiscal General de la República, Gertz Manero, inicie acciones penales en contra de ex funcionarios federales, estatales y municipales.

Normalistas no fueron sólo a Cocula

Nuevas investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa indicarían que los jóvenes fueron llevados en pequeños grupos a diferentes lugares cercanos a la ciudad de Iguala, reveló en enero a Efe el abogado Vidulfo Rosales.

“Los datos de prueba recabados apuntan a que muy probablemente los estudiantes habrían sido dispersados en varios grupos y llevados a lugares aledaños a Iguala. Se está investigando”, manifestó Rosales, abogado de los padres de los 43, tras una marcha de los familiares.

Durante la peregrinación a la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México que realizaron los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el abogado de los familiares señaló que esta conclusión se derivó de un análisis de más de 10 mil llamadas realizadas después de la noche del 26 de septiembre de 2014, día en que desaparecieron los estudiantes.

Indicó que no existen datos que apunten a que los jóvenes terminaran en el basurero de Colula, tal como lo indicó la llamada “verdad histórica” del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cual concluyó que en ese lugar los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos fueron incinerados.

– Con información de EFE