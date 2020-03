Ninel Conde confiesa haber caído enferma, víctima de una relación tóxica 

La cantante mexicana ha hecho una dolorosa confesión

Ninel Conde compartió una charla de motivación femenina en Miami en el evento: “Mujer, La Conferencia, Emprendedora 360” junto con Irina Baeva. Durante el evento la cantante mexicana confesó haber salido de una relación tóxica, sin hacer referencia directa al padre de su hijo, Giovanni Medina.

Ahora que ya eres capaz de verlo con perspectiva, ¿cuáles son los síntomas de una relación tóxica?

La persona tóxica siempre se está quejando, no te deja avanzar, te va a culpar de las cosas que sucedan malas, nunca va a reconocer algo positivo en ti, siempre va a haber una situación de tensión alrededor. Incluso, es una persona manipuladora, narcisista; es alguien que no vas a tener frutos positivos y no vas avanzar al lado de esa persona.

¿Cuándo te diste cuenta que esa relación no tenía futuro?

Cuando yo me enfermé. Tenía depresión, tenía ansiedad, estaba mermando mi salud, y ahí es cuando me di cuenta que no estaban bien las cosas y que tenía que pensar en mí.

¿Por qué te costó dejar la relación?

Por el miedo, la manipulación y la culpa, la culpa de destruir una relación y una “familia”.

¿Qué le dirías a otras mujeres que pueden estar viviendo esta situación?

Muchos besos y en verdad a todas las mujeres: empiecen a cuidar sus emociones, su mente, ¡atiendanse!, lean, cambien “el cassette”, empiecen a decretar cosas positivas en su boca y ámense. No permitan que nadie las haga sentir menos y si no se sienten bien donde están y su voz interior les dice que no están en el lugar correcto, escuchenla y hagan caso.