¡Su esposa se enteró por la prensa! Martin Braithwaite no le avisó ni a ella que firmaría con el Barcelona

El jugador reveló cómo se dio su fichaje y por qué no le dijo a nadie sobre el tema

El reciente fichaje del FC Barcelona, Martin Braithwaite confesó que no le dijo a nadie sobre su posible fichaje con el club culé, ni siquiera a su propia familia porque temió que no fuera algo seguro. Quería guardar el secreto hasta el último momento, hasta que la firma estuviera estampada y el traspaso fuera una realidad.

Perfect start to this new adventure. Thanks to everyone making my first week here unforgettable 🙌🏾🔵🔴⁣

⁣

Esto es una perfecta manera de empezar mí nueva aventura. Gracias a todos por hacer esta primera semana inolvidable 🙌🏾🔵🔴 pic.twitter.com/K4A5Z2rRpo — Martin Braithwaite (@MartinBraith) February 27, 2020

“Mi mujer no se enteró por mí”, dijo al Diario Sport, “no quería decírselo si no estaba seguro al cien por cien, pero tuve que decirle, ‘mira, tengo que hablar contigo, tengo una cosa que contarte, pero estoy seguro de que ya lo habrás leído en la prensa o te lo habrá contado alguien’”, agregó antes de revelar la gran noticia.

Pero a ella no fue la única persona a la que le ocultó el secreto. “Mi familia me preguntó lo mismo, ‘Martin, ¿por qué no nos has hablado de esto?”, relató el ahora jugador blaugrana.

🔵🔴 Martin Braithwaite, en @sport, sobre su fichaje por el Barcelona: "Cuando me enteré, dije: '¿hablas en serio?'" 😬 "Creo que jugar en el Barcelona es más fácil que en el Leganés"https://t.co/Bzg3rp3JWK — Tiempo de Juego (@tjcope) March 6, 2020

Fue hasta después de su primer día de entrenamiento cuando el futbolista decidió hablar con su esposa, Anne Laure Louis, para anunciarle cuál era su nuevo club, aunque ella ya lo sabía porque había estado en todos los medios. Anne lo contó:

“Yo lo veía hablar con su agente a diario, pero no sabía nada. Me enteré por la prensa antes de que él me dijera algo. Además, un montón de conocidos me escribieron para preguntarme ‘¿es cierto, es cierto?’ y yo no tenía idea”, acotó entre risas.

Sobre su permanencia con el equipo, Braithwaite está consciente de que llegó como refuerzo ante la baja de Ousmane Dembélé, pero aseguró que buscará que su estancia en el club sea larga.

“Estoy aquí para jugar en el Barça muchos años. Si creen que he venido sólo para unos meses les va a sorprender cuando me vean la temporada que viene jugando la Champions con el Barça”, finalizó, haciendo referencia a que este año no podrá disputar la justa continental; sin embargo, espera tener su revancha en la temporada 2020-21.