Exigen a Supervisores de L.A. que el sheriff deje de cooperar con ICE

En lugar de eso, piden que apoyen ampliación del Fondo de Justicia de Los Ángeles que defiende a quienes enfrentan deportación

Más de 100 organizaciones defensoras de los inmigrantes pidieron a la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles que exijan al Servicio de Migración y Aduanas (ICE) que muestren una orden judicial para tener acceso a las cárceles, estaciones y puestos de vigilancia del Departamento del Sheriff (LASD).

“La Junta de Supervisores debe tomar una posición fuerte aquí. En vez de financiar la facilitación de arrestos y deportaciones para el ICE, el condado debe reforzar su compromiso en la defensa de los inmigrantes al ampliar el Fondo de Justicia de Los Ángeles”, dicen en una carta enviada a los supervisores esta semana.

En la misiva denuncian que el LASD ha continuado con las prácticas destructivas de entregar a miembros de la comunidad al ICE. “Solo han reemplazado a los agentes del ICE por contratistas privados de esa agencia para hacer arrestos”, dice.

“Lo es que más, el LASD gasta casi 1.5 millones de dólares para ayudar al ICE con sus arrestos y deportaciones, debilitando la inversión del condado por 1.5 millones de dólares al año al Fondo de Justicia de Los Ángeles, un programa diseñado para que los abogados en migración defiendan familias contra la deportación”, señalan.

Agregan que el actual sheriff ha entregado al ICE gente que luego ha sido representada por el Fondo de Justicia de Los Ángeles en la pelea porque permanezcan con sus familias, una total contradicción.

Ponen de ejemplo en la carta enviada a los supervisores, el caso de Manuel, un beneficiario del TPS (el programa del Estatus de Protección Temporal), entrenador de fútbol para niños y padre de cinco menores nacidos en el país, quien han vivido en el sur centro de Los Ángeles desde los nueve años de edad.

En marzo de 2019, el LASD lo entregó a los contratistas del ICE quienes se lo llevaron al Centro de Detención de Adelanto donde estuvo detenido por ocho meses hasta que su abogado de migración pudo sacarlo a través de una fianza.

También citaron el caso de Carlos, un cliente de CARECEN quien fue traído a los Estados Unidos cuando solo tenía un año de edad, y a los tres años se hizo residente permanente.

El Departamento del Sheriff de Los Ángeles, lo arrestó por una violación a su libertad condicional y lo entregó al ICE. “Después de tres meses en Adelanto, CARECEN lo representó con fondos del Fondo de Justicia Legal y ganó su caso, pero nunca debió pasar por esa desgarradora experiencia”, indican.

Las organizaciones firmantes piden a la Junta de Supervisores que use su autoridad presupuestaria, y prohíban que los recursos del condado se usen para identificar, investigar, arrestar, detener o facilitar el arresto de inmigrantes o residentes permanentes, a menos que haya una orden judicial.

Demandaron que no se dé acceso a los agentes o contratistas de ICE a las instalaciones del Sheriff o al uso de bases de datos, instalaciones o equipo.

“Como el condado con una de las comunidades inmigrantes más diversas y ricas, el condado de Los Ángeles no debe ser cómplice de más separaciones familiares aquí en Los Ángeles. En vez de eso, el condado debe reforzar su compromiso para defendernos de agenda masiva de deportación racista y anticonstitucional de la administración Trump al ampliar el Fondo de Justicia de Los Ángeles”, indica.

La Opinión está a la espera de una reacción a la carta de las organizaciones por parte de la supervisora Hilda Solís.

Abajo se agrega toda la lista de organizaciones que firmaron la carta para el condado de Los Ángeles:

