Ganó medio millón en la lotería con el vuelto que quedó tras comprar un emparedado

Un hombre de Michigan usó el cambio sobrante de la compra de un emparedado para comprar dos boletos de lotería... y ganó

Un hombre del condado de Muskegon tuvo un almuerzo de suerte cuando ganó $500,000 dólares jugando el juego instantáneo “Triple 7” de la Lotería de Michigan.

“Fui a comprar un sándwich y me quedaban algunos dólares extra, así que compré dos boletos instantáneos”, dijo el jugador, que decidió permanecer en el anonimato. “Gané $10 con el primer boleto y pensé que era bastante bueno. Cuando rasqué el segundo boleto, no podía creer lo que veía.”

“Llamé a mi novia y le pedí que viniera a verme de inmediato. Ella me dijo que escaneara el boleto en la tienda, y fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba soñando. ¡Salté unos 10 pies en el aire al salir por la puerta! Desde entonces, aproximadamente cada 10 minutos he pensado: ‘¿Realmente me sucedió esto?'”

El jugador compró su boleto ganador de la lotería en la estación de servicio Speedway, ubicada en 6582 Grand Haven Road en Muskegon.

El jugador visitó la sede de la Lotería de Michigan recientemente para reclamar el gran premio. Con sus ganancias, planea comprar un vehículo nuevo, una lancha rápida y luego guardar el resto.

“Ganar me brinda la oportunidad de retirarme antes”, dijo el jugador.