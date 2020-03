Irina Baeva cuenta su verdad y admite su error al enamorarse de Gabriel Soto

La actriz rusa abrió su corazón y dijo: "Mi único error fue enamorarme de un hombre separado, que no estaba legalmente en ese momento divorciado" y expuso mucho más...

Después del rechazo que sufrió en México cuando le cancelaron su participación en un evento de motivación a la mujer, Irina Baeva presenta en Miami su charla “Arriba Eva” en el marco de un encuentro de empoderamiento femenino, “Mujer La Conferencia, Emprendedora 360” junto con Ninel Conde.

“Estoy muy emocionada de poder presentar mi conferencia, de poder llegar y recibir en mis redes sociales mensajes de apoyo de las mujeres”, dijo la rusa al término de la charla en Miami, donde reconoció que “Arriba Eva” es algo positivo que ha sacado de la experiencia negativa de ser señalada por dos años como “la mala de la película”.

“Como lo digo en mi conferencia, mi único error fue enamorarme de un hombre separado, que no estaba legalmente en ese momento divorciado, pero pues hasta ahí y de ahí sigue toda esta historia, pero eso ya es parte del pasado, entonces realmente ahora ¿qué haces con eso?, ¿qué aprendizaje, qué lección te da la vida, y qué haces con esa experiencia negativa?”.

“Entonces, en mi caso esto es precisamente la experiencia negativa que estoy transformando en algo positivo que para mí, es “Arriba Eva”, y eso es lo más importante”.

Irina reconoce haberse derrumbado ante el “cyber bullying”.

“La cantidad de comentarios negativos, en mi caso, sí fue bastante fuerte. Fue algo que claro que me afectó y yo lo acepto con toda la humildad del mundo, que el hecho de que la gente se exprese de una manera tan negativa luego lo que llega a pasar es que distorsionan tu realidad; pierdes la confianza, pierdes la seguridad en ti mismo, no sabe si las cosas que estás haciendo están bien o mal, y ni siquiera puedes estar bien en las relaciones con tus amigos, con tu gente cercana, con tu familia, porque cuando no estás bien contigo mismo no puedes estar bien con nadie”.