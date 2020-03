La conductora de televisión que acompañó a esposa de Renato Ibarra en el hospital

Mariana Echeverría es actriz y conductora de Televisa y fue la única pareja de algún futbolista del América que acompañó a Lucely Chalá en el hospital, después de que ésta fuera presunta víctima de violencia familiar por parte de Renato Ibarra.

La conductora de televisión es esposa Óscar Jiménez, portero suplente del América, y brindó su apoyo en el hospital a la esposa del jugador ecuatoriano.

Según información del portal Mediotiempo, Mariana Echeverría acompañó a Lucely Chalá desde la noche del jueves.

Mariana publicó varias imágenes en redes sociales, incluida una foto de la camilla en la que reposaba Chalá, quien tiene 10 semanas de embarazo.

“Yo he estado con Lucely toda la noche es el hospital y toda la mañana de hoy, ella es mi amiga. Y no me he despegado de ella ni un solo momento. Solo esperemos a que las autoridades hagan su trabajo. Y se hagan las declaraciones correspondientes”, escribió Mariana Echeverría.