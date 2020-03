Video: Ardiente cara a cara entre Nurmagomedov y Ferguson, ¡casi llegan a los golpes!

Ambos subirán al octágono el próximo 18 de abril, en Nueva York

Un momento de tensión se vivió ayer entre Kabib Nurmagomedov, campeón mundial ligero de UFC, y su retador Tony Ferguson, quienes tiene una rivalidad desde hace ya varios años y que pretenden culminar el próximo 18 de abril, en Brooklyn, en el evento estelar de UFC 249.

Cuando ambos peleadores tuvieron su primer cara a cara, las cosas se salieron de control, pues los dos empezaron a lanzarse retos y a insultarse. Incluso, Khabib pateó el cinturón interino que ganó a Ferguson en su momento, cuando éste lo puso en el suelo.

“Para ser honesto, camino a la conferencia, quería estar calmado. No quería que todo fuera una locura. Pero cuando habló de una pelea callejera, me puse un poco, me puse un poco loco”, comentó el monarca de la empresa tras el momento candente.

“Este tipo nunca peleó en la calle. No sé de qué está hablando. Yo sí he tenido muchas peleas callejeras. Pero él no lo hizo nunca. Porque en América no puedes pelear en la calle. “Yo crecí en Daguestán y peleaba todos los días en la calle”, añadió Nurmagomedov, quien busca con esta pelea demostrar que domina la división.