¿Quién será el rey de peso medio? Adesanya expone el cetro de UFC ante un inspirado Yoel Romero

Los dos peleadores no tuvieron problemas en la báscula y mañana combatirán por el cetro medio

La esperada pelea entre Israel Adesanya y Yoel Romero está cerrada para fortuna de los fans, quienes esperan este duelo feroz, que huele a nocaut, sea lo que han prometido ambos peleadores, una guerra sin indulto en UFC 248, celebrada en la T-Mobile Arena, en Las Vegas.

Durante la ceremonia de pesaje oficial, celebrada por la mañana, se vivieron momento de incertidumbre, pues el retador cubano esperó hasta 10 minutos antes del cierre para subir a la báscula. Sin complicaciones dio 185 libras.

No obstante, Adesanya llegó muy temprano para dejar en claro que el campeón estaba en perfectas condiciones, por lo que detuvo la báscula en 184.5 libras, mientras comentaba que su oponente no llegaría al peso, lo cual para fortuna del espectáculo no fue así.

Para este encuentro, Romero llega con altibajos, pues de sus últimas cinco peleas, llega con tres derrotas, dos de ellas en fila. Sin embargo, no se puede dar por muerto, ya que el poder con el que cuenta pueda mandar a la lona a cualquiera.

Israel es un caso aparte, el “Soldado de Dios” es uno de los más peligrosos en el octágono de UFC y después de convertirse en campeón indiscutido de peso medio, parece complicado que deje ir el título de manera sencilla. Asimismo, tiene que proteger el invicto de 18 peleas que lo respaldan.