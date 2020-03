Marchan contra la violencia miles de mujeres, luego se ausentan de la ciudad fronteriza.

Unas dos mil mujeres de diversos grupos, de distintas edades, confluyeron en Tijuana en una protesta contra la violencia a las mujeres que ya ha cobrado las vídas de 19 jóvenes en la ciudad en lo que va del año.

“El feminicidio es la máxima expresión de odio contra la mujer”, dijo a La Opinión la dirigente Lucy, de la Red Inter Seccional Contra la Violencia.

El año pasado fueron asesinadas 239 mujeres en el estado de Baja California, en su mayoría en Tijuana.

Judith, dirigente de varias organizaciones, pero visiblemente de Círculo Violeta, dijo que la violencia que no termina en muerte, como el acoso, la injusticia salarial, la discriminación, son parte de una lista de violencia contra la mujer, pero el feminicidio es el grado más elevado.

Las manifestantes repetían ocasionalmente los nombres de las mujeres recientemente asesinadas en Tijuana, y entre ellas expresaban mayor énfasis en Marbella.

Marbella, estudiante de 20 años de edad, desapareció el 5 de febrero. Su cuerpo fue localizado tres días después sobre un camino de terracería, con señas de haber sido violada y estrangulada, torturada quizás, pues estaba atada de manos y pies.

Su homicida, Juan Pérez, fue hasta su funeral y vestía una camiseta que decía “ni una más”, llevó al féretro un muñeco de peluche y flores blancas. Pero familiares de Marbella y autoridades ya sospechaban de él. Se encuentra detenido acusado de feminicidio.

Si los familiares de Marbella no hubieran reconocido a Pérez, el sujeto tal vez habría quedado impune.

“Las autoridades siempre van a decir que hacen, aunque en realidad no hagan nada”, declaró Lucy.

“La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, coreaban miles de manifestantes en la protesta y marcha en Tijuana.

“Señor, señora, no sea indiferente, que matan a mujeres en la cara de la gente”, reprochaban a la sociedad, “la niña no se toca, no se viola no se mata”, advertían.

Las manifestantes formaron un perímetro al que prohibieron entrar a los hombres, incluidos los reporteros.

Marcharon entre dos glorietas por la céntrica Zona del Río y pintaron solo algunos grafitis sin pasar a mayores.

El contingente incluyó a madres con hijos pequeños, grupos familiares de mujeres, activistas, estudiantes, amas de casa, trabajadoras.

La activista Soraya Vázquez declaró que las autoridades deben reaccionar y reconocer la violencia contra las mujeres, pues “pareciera que no pasa nada; nos matan en Tijuana, en Baja California, nos han matado estos primeros dos meses del año en Tijuana, y pareciera que no está pasando nada”,

Este lunes fue distinto, como parte ampliada de la protesta, muchas mujeres no fueron a trabajar, ni a estudiar ni salieron de sus casas.

Docenas de empleadas gubernamentales y de la iniciativa privada se ausentaron del trabajo, tampoco fueron muchas maestras ni las estudiantes.

La consigna fue que el 8 de marzo todas a manifestarse y el 9 nadie se mueve.

Este lunes las mujeres no desaparecieron de las calles por completo, pero sí se notó la ausencia.

El gobierno municipal de Tijuana informó a La Opinión que tan solo en sus oficinas se ausentaron 405 mujeres, aunque sin incluir a mujeres policías ni personal de salud que ahora toma previsiones ante la amenaza de coronavirus.

Judith, la activista, dijo que el valor de las manifestaciones de los últimos días es que se formó una coalición. “Concluimos en una protesta y ahora coincidimos unidas por nuestra seguridad y contra la violencia”, expresó.