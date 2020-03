No habrá negociaciones para la Fury vs. Joshua hasta que ambos ganen sus respectivos compromisos

Tyson tiene una pelea programada con Wilder, mientras que Joshua contra Pulev; ambas en julio

Bob Arum, promotor de boxeo, calificó de ridículo iniciar conversaciones con Eddie Hearn en este momento para pactar la pelea de unificación entre Tyson Fury y Anthony Joshua, ya que ambos boxeadores tienen peleas duras enfrente.

“La idea de las conversaciones ahora es ridícula. Si Joshua llega y Tyson llega, por supuesto tendremos conversaciones. ¿Por qué perder el tiempo hablando de algo que quizás nunca llegue a buen puerto? Si Kubrat Pulev golpea a Anthony Joshua en la barbilla, no hay pelea entre Fury y Joshua.

“Por supuesto que estamos interesados. Pero no hay que asumir que Joshua seguirá existiendo a fin de año porque no creo que suceda, creo que Pulev lo derrotará. Pulev es mejor que Andy Ruiz, quien si no recuerdo mal, noqueó a Joshua”, comentó Arum.

Fury tiene que hacer la tercera pelea ante Deontay Wilder en julio, mismo mes en el que Joshua se medirá a Pulev. Así que si todo sale bien para ambos pugilistas, se podrían hablar de la súper pelea entre los dos monarcas británicos.