Activistas acusan que ICE continúa redadas contra inmigrantes a pesar de coronavirus

Las operaciones de 'La Migra' no se han detenido en ciudades santuario

Aunque portavoces de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) indican que los inmigrantes indocumentados no deberían tener miedo de acudir a hospitales durante la emergencia por coronavirus, activistas acusan que las redadas continúan en ciudades como Nueva York.

“Los hospitales se consideran una ubicación sensible. Nadie debería tener miedo de buscar atención médica”, indicó una portavoz de ICE a este diario.

Una respuesta similar dio un representante de Florida.

“Las personas que buscan tratamiento médico para el virus deben continuar haciéndolo sin temor ni dudas… Las afirmaciones en contrario son falsas y crean miedo innecesario dentro de las comunidades”, indicó.

Sin embargo, activistas acusan que agentes de inmigración continúan sin tregua las redadas en ciudades santuario como Nueva York.

En Brooklyn, familiares, amigos, políticos y activistas denunciaron el arresto de una madre dominicana y exigieron que sea dejada en libertad.

María de los Ángeles Sanz, que tiene tres hijos, fue arrestada el 1 de marzo alrededor de las 6:30 de la mañana en el restaurante donde trabaja, por cuatro agentes que no se identificaron ni mostraron una orden de detención y usaron la fuerza, denunciaron en una conferencia de prensa.

“Estoy indignada por el abuso cometido con mi hermana. Mi hermana fue engañada por ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas). Ellos llegaron como policías y se la llevaron para (un centro de detención en) Nueva Jersey como si fuera una criminal. Ella no es una criminal. Estoy aquí abogando para que no se cometa ese tipo de abuso”, dijo Yeiny Sanz, acompañada por el sacerdote argentino y activista Fabián Arias.

“Mi hermana es madre, padre, excelente hija y hermana, (estoy) muy orgullosa de ser su hermana, trabajadora. La comunidad dominicana nos ha apoyado porque la conocen, saben del esfuerzo que hace por sus hijos. Por eso estoy aquí, dando la cara por mi hermana”, dijo entre lágrimas Yeiny, quien viajó desde la ciudad de Miami, donde vive, cuando supo de lo ocurrido.

Sanz indicó que su hermana, de la que dijo no que ha tenido ningún problema con las autoridades, está “devastada” por estar separada de sus hijos varones de 21 y 14 años, y una niña de dos años. “Ella nunca pensó que algo así le pasaría”, dijo, y agregó que su madre también está sufriendo.

“Esto es muy difícil, no quisiera que ningún miembro de la comunidad o un hispano pasara por este proceso; es desesperante. No he podido verla, solo comunicación por teléfono. Mi madre desespera”, agregó Sanz, cuyas lágrimas brotaron en varias ocasiones. “Esta es una ciudad santuario, no se supone que ocurran esos abusos”, argumentó.

La Administración del presidente Donald Trump ha aumentado las redadas del ICE en ciudades santuario como Nueva York, que rechazan colaborar en la aplicación de las leyes migratorias, de competencia exclusiva del Gobierno federal.

Las redadas serán reforzadas con oficiales de élite de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para vigilar hogares y centros de trabajo -como ocurrió a esta madre dominicana-, con miras en arrestar y deportar el mayor número posible de indocumentados.

La pasada semana miembros de la comunidad mexicana en el sur de El Bronx denunciaron que en lo que va de año ICE ha realizado cuatro redadas en su vecindario, donde arrestaron a dos de sus compatriotas usando armas como rifles AK-47.

El arresto de María de los Ángeles fue grabado por la dominicana Piedad Peralta, su compañera de trabajo, quien aseguró que los cuatro agentes, que portaban chalecos que les identificaban como policías, entraron al restaurante, abierto 24 horas, cuando ellas terminaban su turno de trabajo, y preguntaron por su amiga.

“No se identificaron como policías , ni como ICE. No mostraron orden de arresto”, aseguró la trabajadora, residente legal.

“A María no la encontraron en la calle, la encontraron trabajando. Le echaron gas pimienta cuando preguntaba por qué se la llevaban y la tiraron al piso. Cuando ella comenzó a llorar fue por el gas pimienta. Fueron violentos con ella, abusaron. Por eso grabé el vídeo”, indicó Peralta y aseguró que el mismo agente roció el gas pimienta a varias personas en el restaurante, incluido el dueño.

También denunció que uno de los agente se sentó sobre María de los Ángeles. “Para una mujer, con un solo policía bastaba. Eran cuatro y los cuatro eran violentos. Hoy le tocó a María, mañana quién sabe a quién le toque”, declaró.

Explicó que a su amiga, de 38 años, se la llevaron en una pequeña camioneta que no estaba identificada como de la policía o de ICE. “Era una minivan común y corriente”, recordó.

“Uno puede comprar un traje de esos (de policía) como en Halloween y secuestrarla”, argumentó Peralta al expresar su preocupación por lo que le pudo haber ocurrido a su amiga.

El Defensor del Pueblo de Nueva York, Jumaane Williams, aseguró que lo que ocurre en la ciudad, con la continua presencia de, ICE, es “nacionalismo blanco, neonazismo, supremacía blanca y fascismo”.

En sus críticas al Gobierno federal, recordó que ahora tienen una oficina par quitar la ciudadanía a ciudadanos. “Quiero que la gente entienda lo que está pasando aquí. Esto no es acerca de ‘bad hombres’ (como llamó Trump a los inmigrantes mexicanos durante su campaña electoral). Esto es acerca de supremacía blanca”, afirmó Williams, residente de Brooklyn.

“Todo aquel que apoye a este presidente está apoyando la supremacía blanca, el neonazismo, el fascismo”, sostuvo, y recordó que en febrero pasado un agente de inmigración disparó en la cara a un hombre y ahora usan gas pimienta contra una mujer. “Eso está pasando ahora en este país”, denunció.

El sacerdote Arias, párroco de la iglesia a la que asiste María de los Ángeles y único que la ha podido ver en el centro de detención, afirmó a Efe que ella está “angustiada por toda la situación con sus hijos y confundida por la violencia física que se ejerció contra ella, y que se está ejerciendo contra nuestra comunidad inmigrante”.

Indicó además que también está apoyando a otros tres inmigrantes que fueron detenidos la pasada semana, también en el sur de El Bronx.

Con información de EFE