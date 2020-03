Cadillac cancela el debut de su modelo Lyriq EV: mira por qué

View this post on Instagram

Der US Amerikanische Autohersteller Cadillac soll noch im April sein erstes vollelektrische SUV vorstellen. Der @cadillac Lyriq soll bis zu 450PS haben , und die Batteriekapazitäten sollen von 50 bis 200kWh haben. Die Reichweite liegt bei über 644 Kilometer, die Aufladung der 400-Volt-Akkus geschieht per 200 kW-Schnellladung. Dieses Bild zeigt noch ein #conceptcar, aber mal sehen was dann im April kommt! Bild:Hersteller _________________________________ #cadillac #cadillaclyriq #lyriq #esuv #eauto #ecar #elektroauto #ezukunft #hamtramck #emobility #emobilität #suv #luxurylifestyle