Confirman cura de un segundo paciente con VIH. El virus no sigue en su cuerpo tras años sin tratamiento

Podría haber un tercer caso de "remisión a largo plazo" del VIH

Un hombre de Londres, portador de VIH, lleva 18 meses con el virus indetectable en su sangre, lo que le convierte en el segundo caso en el mundo de remisión a largo plazo. El primer caso fue el llamado Paciente de Berlín, en 2009.

El paciente de Londres, como se conoce el segundo caso de “cura”, se sometió en 2016 a un trasplante de células madres con una mutación (CCR5 Delta 32) tras detectarle un Linfoma de Hodgkin (un cáncer de una parte del sistema inmunitario).

16 meses después, le interrumpieron el tratamiento antirretroviral y, este marzo de 2019, la revista Nature confirmó que ya no se detectaba el VIH en su sangre. La revista The Lancet HIV destacó este martes que 29 meses después de interrumpir el tratamiento, el virus no se puede detectar en la sangre, el líquido cerebro-espinal, el tejido intestinal ni el semen del paciente de Londres. Este último estudio confirma así la “cura” del VIH en el paciente.

Los análisis indican que el paciente tienen niveles tan bajos del genoma de VIH que no tiene capacidad replicativa (ni infecciosa), algo parecido a lo que se detectaba en el paciente Berlín.

“Cuando se publicó inicialmente el caso de Londres insistimos en no hablar de cura porque, aunque 18 meses invitaban mucho al optimismo porque no se había visto un intervalo tan largo desde el Paciente de Berlín, queríamos ser prudentes y no generar falsas expectativas”, aseguró el investigador Javier Martínez-Picado, (ICREA en IrsiCaixa e IciStem).

En una conferencia mundial que se celebrará próximamente sobre el tema, el consorcio IciStem presenta un tercer caso de remisión a largo plazo del VIH. El llamado paciente de Düsseldorf, que se realizó un transplante de médula, lleva 14 meses sin virus y sin medicación antirretroviral.

La diferencia entre “cura” y “remisión a largo plazo” tiene que ver con el tiempo transcurrido sin rebote viral desde que se interrumpió la medicación.