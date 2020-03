Kim Kardashian se roba todas las miradas en CVS, con su falda de cuero en forma de tulipán 

La belleza de Kim dejó a muchos sin aliento, mientras ella realizaba un par de compras

Kim Kardashian estuvo en CVS y arrasó con su belleza. La presencia de la celebridad acaparó miradas, pero en ésta no estuvo sola, junto a ella estaba el famoso entrevistador David Letterman y las cámaras los siguieron durante su proceso de compra.

La esposa de Kanye West graba junto a Letterman el siguiente episodio de su programa “My Next Guest Needs No Introduction“, el cual tuvo como último invitado al polémico rapero.

Para la grabación con David Letterman Kim lució una falda de cuero, larga, estilo tulipán abierta sobre el centro y anudada al costado izquierdo de su cadera. Kim dejó su cabellera larga suelta, y combinó el negro con una camisa estilo japonés de color amarillo con estampado.

No cabe duda de que celebridad se robó todas las miradas con su curvilínea belleza.

Aquí las imágenes.