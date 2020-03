Paulina Goto se viste de blanco y con elegancia deslumbra en la alfombra roja de su nueva película

La joven actriz de 28 años brilla con luz propia y promociona su nueva película en el cine mexicano

Paulina Goto desfiló por la alfombra roja de la película “Veinteañera Divorciada y Fantástica” en su noche de premier. Para dicho evento la joven actriz llevó un vestido de Iván Ávalos que acompañó con unos zapatos de Steve Madden. Sus accesorios fueron una mezcla entre Gucci y una joya familiar, de parte de su abuela, que llevó como amuleto durante toda la noche.

A través de Instagram la actriz exteriorizó una ola de agradecimientos a productores, amigos, familiares y actores que hicieron posible su trabajo.

Aquí les compartimos las palabras de la mexicana:

“Pues esto acaba de pasar y yo siento que estoy en un sueño y no me quiero despertar. Este proyecto para mi ha sido de los más especiales y más importantes a nivel personal y profesional. Estoy muy agradecida con @cinebeto @cheflandes y @noe.santillan.lopez por haberme elegido y haberme regalado a Regina. La disfruté tanto, y me reafirmo lo importante que es escucharme y que siempre, lo que sucede, conviene”.

“Gracias a TODO el equipo, son unos fregones y puros corazones bonitos. Natalia Tellez gracias por tantas risas y momentos increíbles. Te quiero te admiro y espero que sigas haciendo esto porque eres muy fregona y ojalá tenga la fortuna de volver a coincidir contigo!”.

Natalia, ex conductora de El Programa Hoy en Televisa, llegó también con un vestido blanco.

Así continúan los agradecimientos de Goto:

“Gracias Fitte, Lizzy, Manu, Carlos, LoLo, Rodrigo, Emilio, Gildation, salo, michkin, Cami, Amanda, Sarah y Jime por creer en mí y por ser el mejor equipo. Gracias por soñar conmigo y por acompañarme en mi proceso como actriz y ahora en la música. Significa mucho”.

“Gracias @gueradm por tu apoyo durante todo el proyecto, por aventarte los nocturnos, las desmañadas, por ser mi ángel guardián y por siempre tener la mejor actitud. Te la rifaste bebé”.

La joven mexicana, actriz que protagoniza esta comedia romántica concluye su agradecimiento así:

“Gracias @itsmepaulina por ese viaje a LA en el que escribimos “Golpe Avisa” y por ser mi cómplice. Te adoro prima! Gracias a mi familia que me acompañaron y apoyaron! A mi mamá, mi papá, mi hermano, mi abuela, mi abuelito, tíos, primos y a mis amiguis! Son el mejor ejemplo y el motor de mi vida. Los amo. Gracias @rodrigosaval por tu amor, tu apoyo y por ser el mejor novio del universo y tu familia son lo más bonito también! Este proyecto se los dedico a ustedes mis bebés y también es para todas las mujeres que aún viven con miedo a salirse del molde, a ser ellas mismas y a luchar por sus sueños!”.