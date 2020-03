¿Por qué regresas con tu ex? La astrología tiene la respuesta

Descubre si tu signo zodiacal está entre los que no cierran ciclos y tropiezan con la misma piedra

Quizá te preguntes por qué sueles regresar con tu exnovio una y otra vez a presar de que, posiblemente, no te valore como tu quisieras. Existen mujeres que les cuesta trabajo cerrar el ciclo de una relación y tropiezan con la misma piedra. No es malo regresar a donde alguna vez fuiste feliz, sin embargo, si hubo daño y las cicatrices no cierran, probablemente deberías pensarlo más de dos veces antes de darle otra oportunidad.

Si eres una de las mujeres que acostumbra regresar con el exnovio, no te culpes, los responsables podrían ser los astros. Descubre si tu signo está entre los que suelen volver al pasado, donde algún día fueron felices.

Géminis

Las Géminis siempre están en búsqueda de esa alma gemela y cuando no hay nadie en el horizonte suelen volver a donde ya pasaron, aunque en el fondo sepan que no hay futuro ahí. La paciencia es una virtud que deben trabajar para hallar a esa persona que será especial.

Leo

Las mujeres que rige este signo zodiacal no olvidan tan fácilmente y, además, es fácil que se dejen llevar por sus sentimientos. Deben recordar pensar con la cabeza, no con el corazón y tratar de gobernar las emociones.

Sagitario

Las mujeres Sagitario suelen dar más de dos oportunidades sin importar que hayan resultado lastimadas la última vez. Los amores del pasado siempre vuelven y solo en ellas está la decisión de darles otra oportunidad o seguir adelante.

