Descubre qué tipo de amigo eres de acuerdo a tu signo zodiacal

La astrología tiene la respuesta a cómo elegimos nuestros amigos y las actitudes que tomamos hacia ellos

Febrero no solo es el mes del amor, sino también el de la amistad. Los amigos son parte importante de nuestras vidas porque son quienes nos escuchan cuando tenemos algo qué decir o se convierten cómplices de las aventuras que experimentamos día con día.

Pero si alguna vez te has preguntado qué tipo de amigo eres o cómo es que tus amistades te ven, los astros tienen la respuesta.

Aries

Eres generoso, cálido, sincero y fiel con quienes han ganado tu aprecio. Recibes el aprecio de tus amigos, quienes responden positivamente a tu carácter optimista. Buscas ser líder en tu grupo y te sientes halagado cuando confían en ti. La manera en que eliges a tus amigos es por simpatía a primera vista y siempre estás ahí para ayudar en momentos difíciles.

Tauro

Sabes valorar más la calidad que la cantidad, por eso eres muy selectivo con tus amistades. Posees pocos amigos, pero sabes que con ellos tienes una amistad íntima y duradera. Sin embargo, tienes la cualidad de ser agradable y encantador. Estás dispuesto a ayudar a los demás siempre y cuando no dañen tus intereses. Eres apreciado por tus amigos porque los haces sentir tranquilos, confiados y respaldados. Pero si llegan a traicionarte, difícilmente eres de los que perdonas.

Géminis

Le das mucha importancia a la amistad. Eres apreciado y gozas de popularidad por tu divertida personalidad y generosidad. Estas siempre listo para ayudar al amigo que está en aprietos. Conversar contigo es interesante porque eres sociable y te adaptas a los distintos puntos de vista. Consideras a tus amistades más íntimas como hermanos, e incluso, eres capaz de darle más importancia a ellos que a tu pareja.

Cáncer

Tus amigos se sienten cómodos contigo porque transmites confianza rápidamente al grado de hacerlos sentir en familia. Cuando en realidad quieres un amigo, lo proteges y eres generoso con él, lo cuidas y eres apegado a él. Tus amistades las mantendrás de por vida y no eres proclive a formar nuevas. Sin embargo, eres susceptible cuando recibes desinterés o desamor, lo que te lleva a retraerte.

Leo

Te tomas muy en serio la amistad por lo que haces sacrificios que pocos harían por sus amigos. Eres de los que das sin esperar recibir nada a cambio. Sin embargo, tu afán de protagonismo puede acarrearte fuertes antipatías. El carácter fuerte que tienes te da para ser orgulloso, por eso necesitas amigos sinceros que sean capaces de decirte tus defectos, pero con dulzura. Usualmente, llevas el liderazgo en tu grupo de amigos.

Virgo

A pesar de ser discreto y reservado, te encanta hacer planes con los amigos. La tendencia hacia el perfeccionismo te lleva a elegir cuidadosamente a tus amistades, aunque eres confiado, lo que te lleva a sufrir desilusiones. Cuando eliges un amigo, te gusta cultivar la amistad y darlo todo por ella, pero esperas que sea retributivo. Ves la amistad como una alianza para superar las dificultades de la vida.

Libra

Por ser encantador y atento es fácil para ti hacer amigos. A tu lado, no es posible sentirse incómodo, puesto que siempre buscas un equilibrio. Sabes escuchar y amas con sinceridad. Si ves que tus amigos te llevan por lugares que no son buenos para ti, abandonarás esas amistades de manera diplomática, sin embargo, eres paciente y gran mediador ante conflictos entre tus conocidos.

Escorpión

Eres muy celoso con tus amigos. Tienes una personalidad única y no tienes problema en decir las cosas como son, porque tu actitud es honesta, lo que a veces te atare líos con los demás. Te apropias de las cuestiones de tus amigos, eres fiel y capaz de hacer sacrificios por ellos.

Sagitario

La amistad es un valor para ti. Andas con los amigos que tú mismo elegiste y eres generoso y protector con ellos. Sienten aprecio por ti gracias a tu carácter alegre (seguro siempre pones el ambiente), y lo mejor es que es posible sostener una charla profunda contigo. Al buscar llamar la atención, puedes tener poco tacto y sacar a la luz situaciones que los demás preferirían que quedaran ocultas.

Capricornio

Como eres algo desconfiado y reservado, no haces amigos tan fácilmente. Te gustan las relaciones más íntimas y sinceras. Cuando logras abrirte y confiar eres muy leal. Seguro tus amigos te han dicho que pareces impenetrable y difícil de conocer. Tiendes a probar tus amistades con el tiempo, pero no das segundas oportunidades. Es importante que estés con tus amigos porque ellos te brindan mucha alegría y ganas de vivir.

Acuario

Eres el amigo ideal, dispuesto a ser siempre de utilidad. Respetas la vida privada de tus amigos y eres discreto en ese sentido. Acuario es el signo de la amistad, por eso es común que unas círculos de amigos y seas el intermediario entre nuevas relaciones. Pero te molestas si tratan de imponer en ideas contrarias a lo que piensas y quebrantar tu intimidad.

Piscis

No sueles buscar amigos, sino que ellos llegan a ti porque transmites un clima de serenidad y los atrae tu misticismo. Es común que te cueste marcar los límites de tu privacidad y a menudo te ves soportando actitudes invasoras por quienes no comprenden tus ideales fraternales y pacifistas. Eres dulce, sensible y fiel, pero exiges que se entreguen a ti emocionalmente. Eres observador, lo que te permite generar una rápida empatía.

