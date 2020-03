Houston en un pantano de incertidumbre, frustración, temor y discordia por el coronavirus

No todos están de acuerdo con la declaración de emergencia local

HOUSTON – Los números de casos relacionados con el coronavirus siguen incrementando en la ciudad, el alcalde declaró un estado de emergencia, todo tipo de eventos públicos se han cancelado, universidades cerraron sus instalaciones y el jueves un paciente en el Hospital Ben Taub dio positivo por el COVID-19.

Houston se encuentra en alerta y la preocupación se puede palpar en los supermercados donde es difícil encontrar agua, papel higiénico y químicos de limpieza.

Los distritos escolares en Houston y sus alrededores están monitoreando la situación para ver si regresaran a clases después del periodo vacacional de la primavera.

En las oficinas del Municipio y Condado existe discordia por las recientes decisiones del alcalde Sylvester Turner, unos concejales lo han acusado de haber tomado la decisión de cancelar el Rodeo de Houston sin tomar en consideración las opiniones de otros funcionarios.

En las redes sociales les llueven críticas a los que apoyaron al alcalde en la decisión.

Turner declaró una emergencia local en la ciudad el miércoles durante la conferencia de prensa donde también se anunció la cancelación del evento de ciclismo, Tour de Houston.

Después de la declaración hubo una inmediata reacción por parte de otros eventos masivos, escuelas, hospitales, parques y universidades.

Horas después de que Turner y otros funcionarios explicaron sus razones para cancelar el rodeo más grande del mundo, la Universidad de Houston mandó un comunicado indicando que no habrá clases del 16 de al 21de marzo. Actualmente los estudiantes de la Universidad de Houston se encuentran en el descanso de primavera.

Los directores indicaron que estudiantes no podrán regresar y que no se darán clases vía remoto tampoco durante el periodo de cancelación, no será hasta el 23 de marzo que podrán tomar clases, pero solamente por Internet.

El Parque Discovery Green ubicado en el centro informó que los eventos programados en su calendario de actividades quedan cancelados hasta el 1 de abril. Su pista de patinaje, The Lake House y The Grove se mantendrán abiertos.

La Universidad de Houston es la segunda universidad del área que cancela clases el domingo la Universidad de Rice anunció que su campus se encuentra cerrado y que cuando se acabe el periodo de vacaciones de primavera los estudiantes tomarán clases vía remoto.

La declaración de emergencia local asigna fondos a la ciudad y tiene una validez prorrogable de una semana.