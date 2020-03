Los mejores perros para personas ocupadas

Estas son las razas más adecuadas si se es alguien que está poco tiempo en casa y desea tener una mascota

Si se desea tener una mascota, pero de antemano se sabe que se quedará sola por un buen rato debido a las ocupaciones de su amo, lo ideal es planificar el tiempo que se le dedicará e incluso contar con el apoyo de familia o amigos para que no pase más de seis horas sola. Sin embargo, existen razas que toleran mejor la soledad al ser más independientes y tranquilas e incluso no tendrán ningún inconveniente en esperar pacientemente echándose una siesta.

Es importante educar al can desde cachorro para que pueda hacer sus necesidades en un un lugar específico, además de sacarlo a pasear antes de irse y al regresar, ya que así se logrará que el perro esté tranquilo y no destroce el hogar ni moleste a los vecinos, según Hola!. Aquí las razas más aptas para quedarse solas en casa.

Chihuahua

Es un animal de compañía pequeño e ideal si se sabe que se va a pasar mucho tiempo fuera de casa. Se trata de una raza muy cariñosa a la que se le puede buscar un compañero porque prefiere vivir en pareja.

Basset hound

Se trata de las mejores razas de perro de tamaño mediano. Si también vas a salir o pasas mucho tiempo fuera de casa, probablemente tu mascota se pasará el día durmiendo. Pese a ello es importante sacarle a pasear y cambiarle la ruta. A este tipo de canes les encanta husmear nuevos territorios y olores.

Schnauzer

Se trata de una de las razas de perro más equilibradas, lo más probable es que se tumbe para echarse una siesta para descansar y espere tranquilamente la llegada del amo sin molestar a los vecinos. Es muy cariñoso, alegre, extremadamente inteligente y le encanta estar rodeado de niños.

Bulldog francés

Esta can es ideal para un apartamento, se vive con niños y el horario exige que pase horas solo. Eso no quiere decir que no le guste la compañía, le gusta pasear y se debe de poner atención especial en él debido a que pertenece a las razas denominadas “braquicefálicas” y que no conviene someterle a ejercicio intenso ni al calor.

Pug o Carlino

Es una de las razas más antiguas y apreciadas por su carácter dulce, tranquilo y por ser perfecta para vivir en espacios pequeños. Es un perro muy bonachón, cariñoso y equilibrado, por lo regular no ocasionará ningún destrozo si se queda solo en casa. Al igual que el bulldog francés son braquicefálicos y debe tener cuidado con la actividad física.

Galgo

Pese a su gran tamaño son perros muy tranquilos, les encanta tumbarse en el sofá para dormir. Además, son muy cariñosos, nobles y obedientes.

Bichon maltés

Esta pequeña belleza es un animal muy tranquilo, incluso a veces demasiado. Que sea muy sosegado no significa que no esté esperando su merecido paseo. Le gusta mucho socializar y jugar con otros perros.

Shar pei

Esta raza de perro procedente de china necesita hacer mucho ejercicio y una educación férrea, puesto que su carácter es dominante. Es un excelente perro guardián, se lleva muy bien con los niños.

Whippet

Es un animal parecido a los galgos, pero de tamaño mediano. Les gusta mucho dormir, pero también les gusta hacer ejercicio, así que si se tiene la posibilidad de practicar un deporte con él o sacarlo a pasear, se compensarán las horas de ausencia.

