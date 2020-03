No los tires: los 5 objetos que seguro tienes en tu casa y se pueden reciclar

Dale una segunda oportunidad a estos objetos que algún día te dieron alegrías

Por fin estás realizando lo que tanto postergaste: hacer una limpia profunda a tu hogar y deshacerte de todas aquellas cosas que ya no ocupas. Pero antes de que tires todo lo que te encuentras, haz un poco de consciencia por el planeta e investiga donde puedes reciclar.

El hogar promedio tiene el potencial de mantener 800 libras o más de reciclables, según Elizabeth Schussler, de la Asociación de Reciclaje sin fines de lucro. Sin embargo, para Schussler es desafortunado que “casi todos los programas de reciclaje en la acera están configurados para aceptar solo papel, cajas, botellas, latas y cartones”.

Por eso, revisamos las posibilidades de que recicles estos 5 artículos que seguro tendrás en tu hogar y sepas a dónde puedes llevarlos.

1.- PELO DE MASCOTA

Leíste bien, el pelo que deja tu mejor amigo, sea perro o gato, es reciclable. Cuando lo cepilles, aspires los muebles donde deja su pelambre o barras, puedes enviarlo a Matter of Trust, una organización sin fines de lucro con sede en San Francisco, que usará el pelaje para crear barreras que se colocarán en el océano durante derrames de petróleo para proteger las playas cercanas. Incluso aceptan cabello humano.

2.- ELECTRÓNICA

Pasamos del objeto más diminuto y menos pensado, al más cotidiano y grande. Son muchos los artículos de este tipo que vemos en los vertederos, para los que jamás deberían estar destinados. Si es posible, desde el momento de tu compra, pregunta en la tienda cuál es su política para recuperar los productos electrónicos viejos. Muchos minoristas aceptarán tu artículo antiguo de forma gratuita, pero grandes empresas como Apple te pueden ofrecer créditos para algunos de sus artículos de devolución buenos de su tienda.

3.- LUZ

Desde bombillas, lámparas hasta series navideñas inservibles, no los tires, empresas como Home Depot tiene un departamento ecológico que se encargue de darle un nuevo uso sustentable a aquellos objetos que algunas vez iluminaron tu vida.

4.- CD Y DVD

Han sido tantos años que seguramente no ocupas estos artículos que hasta este momento has decidido deshacerte de ellos para que no ocupen más espacio en tu casa; pero deshacerte no quiere decir que los arrojes a la basura. Quizás no lo sepas, pero es posible que vuelvas a tenerlos en tu vida transformados dentro de tu auto o de vuelta en tu propia casa gracias a CD Recycling Center of America, quienes crearan un plástico utilizado en esos rubros.

5.- JEANS

Estas prendas, como cualquier otra, puedes reutilizarlas en casa como trapos viejos para limpiar, aunque si es mucha la ropa acumulada, el fabricante de jeans, Madewell, acepta cualquier mezclilla que puede reciclarse y convertirse en aislamiento de la vivienda.

