¿Quieres vender rápido tu casa? Estos son los 7 elementos que aman los compradores

Desde habitaciones específicas hasta objetos inimaginables están en el gusto de la gente

Muchos propietarios están dispuestos a hacer las renovaciones necesarias que no le cuesten tanto dinero y que podrían hacer que su vivienda se revalorice y venda de manera más rápida, sin embargo, ninguno suele conocer exactamente qué agregar o quitar para que los objetivos se alcancen.

Los costos por remodelación suelen ser tan elevados que, en muchos de los casos, ni siquiera recuperaría su inversión con la venta de su casa. Lo más recomendable es realizar mejoras al hogar durante los años en los que resida para que el gasto no sea excesivo en un lapso corto de tiempo y para que así, en una futura venta, pueda obtener más.

Te presentamos 7 características de una casa que logran que se venda más rápido: si las tienes, cuídalas; si no, revisa si al agregarlas recuperas tu inversión.

7.- COCINA COMEDOR

Las cocinas de amplio espectro que tienen un comedor integrado son imprescindibles entre los compradores de vivienda primerizos y hasta los que de segunda vez. También son atractivos para familias con niños. Ante las arduas labores cotidianas de cada integrante, convivir en el desayuno en estos espacios se hacer primordial, por lo que puede ayudar mucho tener una en su casa. Además, el costo de instalación no es tan elevado como otros, puede rondar los mil dólares.

6.- PISOS LAMINADOS

Los pisos de madera son muy valorados en el mercado inmobiliario, no es coincidencia que muchas viviendas los tengan. La madera dura ofrece un aspecto más limpio. Para un presupuesto ajustado, comprar pisos de madera de ingeniería suele ser 15% más barato que de madera dura, y adquiere el mismo grado de importancia a los ojos de un comprador.

5.- GUARDARROPA EN DORMITORIO PRINCIPAL

De acuerdo con la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB), en 2018, hubo una creciente demanda por las residencias con este espacio personal, sobre todo en nuevos compradores, estando entre las cinco características principales. Si cuentas con una casa con este lugar, fácilmente podrás vender; si no es tu caso, tememos decirte que hacer una renovación de ampliación para este espacio podría ser muy costoso y no ser tan redituable, por lo que te sugerimos hacer armarios a la medida como los que ofrece The Closet Factory, para diseñar uno adecuado al espacio de tu habitación.

4.- DESPENSA

Al igual que los guardarropas en el dormitorio principal, una despensa cercana a la cocina para almacenar tus alimentos, es una zona solicitada por muchos compradores. El tamaño del espacio no es lo importante para los que quieren un nuevo hogar, pero sí gustan de un espacio único que permita guardar los víveres de manera ordenada y visible. Recuerda que las despensas deben ser lugares frescos y secos.

3.- ILUMINACIÓN EXTERIOR

Para todas aquellas viviendas que cuentan con un patio, la característica exterior más buscada según la NAHB, la iluminación es la función que al menos el 85% de los compradores más desean. Tome en cuenta que focos, luces de pasillo, colgantes o cualquier estilo que desee, no sólo hará brillar su hogar más, sino que es de las pocas características valoradas que además sirven como un aspecto de seguridad adicional.

2.- VENTILADOR DE TECHO

Sí, no leas de nuevo, este pequeño artículo dentro de tus diversas habitaciones tiene una popularidad en el 85% de los compradores. Un ventilador ayuda al enfriamento del hogar a bajo costo, aunque el Departamento de Energía sugiere que su funcionalidad depende en buena medida de la altura de su pieza, por lo que recomienda que no deben ser mayores de ocho pies de alto.

1.- CUARTO DE LAVADO

Este es el espacio más deseado por al menos el 91% de los compradores. El costo de instalación de un cuarto de lavado ronda entre los $1,000 y $5,000 para un proyecto a pequeña escala. La mayoría de las personas quieren que su vivienda tenga un lugar especial para realizar esta labor doméstica, por lo que si aún no la tiene y piensa vender en el futuro, evalúe la posibilidad de añadirla a su hogar para que más interesados se peleen por pujar por su residencia.

