En época de coronavirus, angelino cuídate de las estafas

Autoridades de LA advierten sobre vendedores que alzan precios y prometen la cura de esta enfermedad; denúncialos

Desde que las autoridades anunciaron que se deben tomar medidas adicionales para evitar el contagio del coronavirus, no se han hecho esperar las estafas en algunas tiendas angelinas pero sobre todo en Internet.

El fiscal de la ciudad de Los Ángeles Mike Feuer y la fiscal del condado, Jackie Lacey, anunciaron este viernes que hay personas utilizando la pandemia del COVID-19 para lucrar con las gente vulnerable que solo busca abastecerse de ciertos productos de necesidades básicas.

“[Hasta el momento] no hay medicinas aprobadas, no hay medicamentos ni suplementos que puedan prevenir el coronavirus”, advirtió Feuer en conferencia de prensa refiriéndose a artículos que prometen protegerte de la enfermedad.

Agregó también que es ilegal manipular los precios de artículos de necesidades básicas. Esto en inglés se le conoce como “price gauging”.

De acuerdo a las leyes de California, no se puede elevar el precio de los productos, como alimentos o suministros médicos, a más del 10% de lo que costaba el día anterior cuando se presenta una declaración de estado de emergencia.

“Estamos luchando para proteger de la estafa de precios, estafas en línea y desinformación a un público ansioso”, dijo Feuer.

“Mi oficina está investigando tiendas tradicionales y los minoristas en línea. Estamos desenmascarando reclamos publicitarios sin fundamento sobre la presunta prevención, tratamiento y curas del coronavirus”.

Esto incluye la investigación de la seguridad de ciertos productos como máscaras protectoras, que pueden no funcionar como anuncia el vendedor pero se ofrecen a precios exagerados.

El promover estos artículos no solo es ilegal sino que también aumenta el pánico causando que todas las personas preocupadas se vuelquen a las tiendas pensando que no hay artículos de primera necesidad.

Les siguen la pista

El fiscal de la ciudad dijo que ya se han encontrado con estos estafadores en línea, que principalmente utilizan el sitio de Amazon, para ofrecer sus productos.

Feuer indicó que los investigadores de su oficina compraron hace unos días medio galón de cloro por más de $100 y dos envases de desinfectante para manos, cada uno de un litro, a $149 por ambas botellas.

“Hemos contactado a Amazon y les hemos alertado sobre la existencia de estos elementos en su plataforma”, dijo el fiscal.

“Al recibir estos artículos, podemos determinar la identidad de un vendedor externo que los ofrece”, añadió y fue tajante al asegurar que se tomarán las medidas legales correspondientes.

Prometen una cura

Su oficina también aseguró estar siguiendo los pasos de dos compañías que alegan tener soluciones para deshacerse del coronavirus.

Los abogados de la Oficina de Feuer dijeron haber descubierto la supuesta publicidad falsa de una empresa en en Los Ángeles que, a través de su sitio web, ofrece suplementos con vitamina C que pueden protegerte contra el coronavirus.

La entidad también ha enviado cartas a empresas que afirman que sus productos pueden prevenir la exposición al coronavirus y/o tratarlo.

Entre los productos que la oficina del fiscal ha solicitado evidencia, según indicaron, figura “Silver Solution”, donde el televangelista Jim Bakker afirma matar cepas de coronavirus; también se mencionó a ModernBeyond.com, que vende máscaras faciales y cuya compañía indica que estas pueden reducir el riesgo de contraer coronavirus en un 95.99%.

“Como fiscales, vemos de primera mano cómo el fraude al consumidor puede infringir nuestra sensación de seguridad, romper nuestra confianza y poner en peligro nuestro bienestar”, dijo la fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Jackie Lacey.

“Las consecuencias de las estafas de hoy son más que solo financieras. Estos fraudes pueden afectar nuestra salud y la salud de quienes nos rodean. Desafortunadamente, cada uno de nosotros corre el riesgo de ser engañado por una de estas estafas”.

La Comisión Federal de Comercio ha advertido que los ladrones continúan creando páginas de internet para vender remedios falsos.

Las estafas incluyen correos electrónicos, mensajes de texto y publicidad falsa en redes sociales con el objetivo de robarte la información y el dinero.

Se aconsejó no abrir enlaces enviados por desconocidos ya que podrían descargar un virus en sus aparatos electrónicos.

No creas en las vacunas o curas para el coronavirus porque no existen y asegúrate que las personas que piden dinero para víctimas del coronavirus sean reales y no una estafa.

Si te mandan correos electrónicos que dicen ser del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) asegúrate que sea la página indicada o visita directamente: cdc.gov/Spanish.

Cualquier persona que sea víctima de aumento de precios o una estafa al consumidor de coronavirus puede presentar una queja ante la Oficina del Fiscal de la Ciudad llamando al (213) 978-8340 o en línea: https://www.lacityattorney.org/price-gouging