Prepara Dalgona Coffee, la tendencia que surge en medio de una pandemia

Dalgona coffee 요즘에 아주 핫한 달고나커피! 400번 저을 자신이 없어서 핸드믹서로 만들기😌 커피 2스푼, 설탕 2스푼,물 2스푼 넣고 계속 저어주면 완성입니다🙂 ⠀ Dalgona coffee is very famous these days! 2 spoons of coffee, 2 spoons of sugar, 2 spoons of water If you keep mixing, it's done 🙂 ⠀ #홈카페 #달고나커피