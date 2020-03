Tocas superficies públicas todo el día. Aquí te decimos cómo mantenerte a salvo del coronavirus.

Con el COVID-19 ahora extendiéndose en los Estados Unidos, Probablemente has escuchado recomendaciones para lavarte las manos después del contacto con las superficies de alto contacto: botones de elevadores, grifos públicos, barandillas, perillas de las puertas, carritos de compras, pantallas de cajeros automáticos, bombas de gasolina, teclados de pago y muchos otros objetos comunes que encontramos a lo largo del día.

El COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, parece propagarse principalmente cuando las personas tosen o estornudan y las gotas de la respiración caen en los que están cerca. Pero la mayoría de los expertos dicen que tomar precauciones sencillas al tocar superficies públicas puede ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad.

Esto es lo que necesitas saber para mantenerte a salvo.

Por qué las superficies de alto contacto pueden ser riesgosas

“Las áreas de superficie en general son depósitos de virus, bacterias y otros gérmenes”, dice Manish Trivedi, M.D., director de la división de enfermedades infecciosas y presidente de prevención y control de infecciones en el Centro Médico Regional AtlantiCare en Nueva Jersey. “Cuando estornudas en el medio ambiente, las partículas respiratorias pueden caer sobre superficies como una manija de puerta o una mesa”.

Los funcionarios de salud pública aún no tienen respuestas exactas sobre cuánto tiempo puede vivir el nuevo coronavirus en una superficie determinada. Pero la investigación sugiere que puede sobrevivir durante horas o incluso días, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Eso puede depender de condiciones, como la luz solar y la temperatura, dice Karen Hoffmann, R.N., especialista en prevención de infecciones en la Facultad de medicina de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y ex presidente de la Asociación de profesionales en control de infecciones y epidemiología.

Simplemente tocar una superficie contaminada no te dará COVID-19. Pero luego tocarte la boca, la nariz o los ojos puede transferir el virus a esos puntos sensibles, permitiendo que el virus ingrese al cuerpo y cause infección, explica Trivedi.

Los CDC dicen que la mayoría de las infecciones por coronavirus ocurren cuando las personas se exponen directamente a las gotas de toses o estornudos. Aún así, “es razonable pensar que podría haber al menos un riesgo potencial al tocar superficies contaminadas”, dice Amesh Adalja, MD, médico de enfermedades infecciosas, investigador principal del Centro de Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins y portavoz de la Sociedad de enfermedades infecciosas de América.

Ciertas superficies son más riesgosas que otras. Los objetos que tocamos con frecuencia con las manos desnudas, como mostradores, mesas, manijas de puertas y barandillas, son más preocupantes que las sillas u otras superficies con las que estamos en contacto a través de la ropa, dice Hoffmann.

Consejos prácticos para mantenerte a salvo

Practica una buena higiene de manos y minimiza la frecuencia con la que te tocas la cara. Lávate las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o usa un desinfectante para manos con al menos 60% de alcohol antes de tocarte la cara o comer, recomienda Trivedi. Cuando usas un desinfectante para manos a base de alcohol, asegúrate de frotarlo hasta que tus manos estén completamente secas, agrega Hoffmann.

Evita tocar las superficies con la punta de los dedos. Las yemas de los dedos son la parte de la mano con mayor probabilidad de transmitir un virus, porque son la parte más utilizada para tocarte la nariz o la boca. “En lugar de un dedo, usa un objeto como un bolígrafo, o incluso tu nudillo, para presionar un botón del elevador. Abre las puertas con el codo o el dorso de la mano ”, sugiere Hoffmann.

Coge un pañuelo desechable. “Lleva un paquete de pañuelos desechables”, sugiere Hoffman. “Puedes usarlos para abrir una puerta o agarrar una barandilla”.

Lávate las manos antes de tocar tu teléfono inteligente. Los teléfonos móviles pueden no ser superficies públicas, pero los estudios han demostrado que también pueden albergar bacterias, virus y otros gérmenes. (Lee cómo limpiar la pantalla del teléfono sin dañarlo).

Inscríbete para recibir Salud y Bienestar, el nuevo boletín mensual que te ofrece todo sobre salud, nutrición, condición física ¡y mucho más! Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2020, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.