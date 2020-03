Detalles que debes cuidar para ser el mejor anfitrión del fin de semana

Coloca un detalle a tu mesa, puedes poner flores silvestres y unas velas en botellas de vino vacías

Un buen anfitrión no se trata de ser el mejor cocinero u ofrecer un gran banquete, se trata de crear un ambiente en el que tus invitados se sientan a gusto, aunque claro, no te debes olvidar de lo necesario en la cocina. Por ello es que te vamos a proporcionar algunos consejos de lo que necesitas preparar para que te sientas menos estresado en tu reunión y junto con tus visitas compartas momentos felices.

Embellece tu mesa

Coloca un detalle distintivo. No necesitas invertir grandes cantidades en un arreglo, puedes colocar flores silvestres y unas velas, ocupa de base botellas de vino vacías. Dichas velas pueden reutilizarse, la cera desgastada les da un toque especial.

Importante que las flores no quiten visibilidad a los invitados.

Puedes optar por un mantel entero que cubra toda la superficie: dará al evento un aire fresco y festivo.

Los manteles individuales también son opción, fáciles de limpiar y puedes jugar a combinarlos para lograr una mesa armónica.

No deben faltar platos ni cubiertos

Todos deben tener tenedor, cuchillo, cuchara, plato, vaso, copa si es que hay vino y ten listas tazas por si alguien apetece café. No olvides estar prevenido con un repuesto de cada cosa. Por si una pieza se rompe o cualquier otro incidente.

No satures tu mesa

Es importante que no satures la mesa con comida, debe haber espacio para los invitados manipulen sin problema sus platos, vasos y cubiertos. Puedes ir rellenando conforme se acabe lo que has puesto.

Servilletas

No olvides colocar servilletas, ya sean de tela, como el lino, si deseas un toque elegante o de papel si no te apetece lavarlas. Hay algunas con una presentación deluxe y otras con colores que van de acuerdo a la ocasión rojas para San Valentín, naranjas para Halloween o amarillos para Pascua.

Hielo

Asegúrate que haya suficiente hielo en tu congelador, para agua y otras bebidas.

Botanas

Toma en cuenta colocar algunas nueces, aceitunas o trozos de pan crujiente para que los invitados que van llegando puedan “picar” en lo que esperan para comer o cenar.

Prueba de sonido

La música es parte importante en una reunión, checa que tu equipo de sonido funcione, regula el volumen y ten seleccionada con anticipación tu lista de reproducción.

Por último, Jonás Reider, de Food and Wine aconseja no disculparse porque la comida no nos salió perfecta como esperábamos. “Disculparse nerviosamente por el pollo cocido en exceso no establece exactamente el mejor estado de ánimo ¡siéntete orgulloso de tus creaciones! A veces esto significa reclasificar las zanahorias quemadas como carbonizadas”.

