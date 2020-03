El mensaje de Lili Estefan en tiempos del coronavirus

View this post on Instagram

Mi gente es increíble como esta semana nos ha cambiado la vida a todos. Las palabras de moda son “suspendido, pospuesto, cancelado”, y definitivamente es necesario tomar una pausa. Cuidarse, y tratar de encontrar maneras de dedicar tiempo para ti es lo que debemos procurar. Que ni el pánico ni la ansiedad nos ganen esta partida. #YoMeQuedoEnCasa #QuedateEnCasa