Los abusos del padre de Serena Williams a su esposa e hijo

La esposa de Richard Williams tiene 41 años

El padre de Venus y Serena Williams, Richard Williams, ha sido fue acusado por su esposa Lakeisha de “matar de hambre a su familia” hasta el punto de verse obligada a vender su auto para comprar comida.

Estas acusaciones son las últimas revelaciones que surgieron de la demanda que el ex entrenador de tenis, de 77 años, presentó a su pareja Lakeisha, que tiene casi la mitad de su edad (41 años).

La pareja ha estado luchando en el Tribunal del Condado de Palm Beach, Florida, donde la acusa de falsificar su firma para que ella pudiera volver a contratar la casa familiar por $300,000 dólares y comenzar un negocio de camiones.

Anteriormente, el tribunal escuchó que Williams sufría de demencia y daño cerebral irreparable, según la declaración de su propio médico.

Nuevos documentos ahora revelan extractos del testimonio de Lakeisha, en el que ella admite haber falsificado la firma de Williams para poder vender su Bluebird Wanderlodge Motor Coach 1999, por un valor de $45,000 dólares, para comprar comida para ella y su hijo Dylan, ahora de siete años.

“Mi esposo no me ayudó. Mi hijo y yo no recibíamos dinero, así que tuve que vender (el autocaravana) para poder comer… no teníamos nada”, dijo.

Esta declaración fue ridiculizada por el equipo legal de Williams, quien dijo que es increíble que el auto hubiera sido vendido.