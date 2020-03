Ricardo Montaner escribe un mensaje en Instagram titulado: ¿Me iré a morir hoy?

View this post on Instagram

Me iré a morir hoy? Hay incertidumbres a las que estamos acostumbrados y convivimos con ellas desde siempre. Estarán bien mis hijos?,serán buenos sus días ?… Mi madre se irá algún día ,pero será hoy? Llegaré a la edad de mi abuelo o se me apagará la luz en unas horas?… Cuantos años,meses,días me quedan? Todas estas son preguntas que a veces nos hacemos ,pero que igual nos dejan dormir. Basta con que haya llegado el Coronavirus para caer en pánico y acortar los tiempos de nuestra fe y nuestra esperanza… ni hablar de nuestro optimismo y nuestros sueños a futuro… Todo lo postergamos para después del Coronavirus… Claro qué hay que tomar todas las precauciones que nos aconsejan las autoridades y el sentido común … Pero no hagamos de lado la fe , no le quitemos a Dios el protagonismo que debe tener y no dejemos de orar … pedir por salud y darla por sentada … El #CoronaVirus pasará ,pero como quedará tu fe de salpicada ?,cuánto le creíste a EL y cuánto del “Ricardo” que eras ,te habrá quedado después de este ensayo de Apocalipsis ? También esto “solo Dios lo sabe “… Mientras lees ,estoy orando por ti y tu salud…por tu fe y tu bienestar … porque aprovechemos este evento para reconciliarnos con la intimidad con Dios y con la comunicación entre la familia… #EstoTambienPasara Amén amén. Amén 🙏 Foto del sábado pasado en @laventanadeloscielos