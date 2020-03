Aumentan a 41 los casos de coronavirus en México

El gobierno recomendó posponer hasta nuevo aviso los eventos masivos de más de 5,000 personas, pero a pesar de eso, se realiza el festival musical Vive Latino

MÉXICO – Las autoridades de Salud informaron que se suman 41 las personas confirmadas con coronavirus en el país, ya que en las últimas horas se detectaron 15 nuevos casos.

Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, indicó que en 31 estados hay casos sospechosos o confirmados del nuevo coronavirus y que sólo en Campeche no se registra ninguno, pero eso no indica no puedan aparecer en los próximos días.

La Ciudad de México registra 17 casos confirmados, lo que la coloca como la entidad con mayor número de enfermos por el Covid-19.

De los restantes, uno se ubica en Chiapas, uno en Coahuila, uno en Durango, dos en Jalisco, tres en el Estado de México, tres en Nuevo León, dos en Oaxaca, tres en Puebla, cuatro en Querétaro, uno en Quintana Roo, uno en San Luis Potosí, uno en Sinaloa, y uno más en Yucatán.

Se descartaron 404 casos que arrojaron negativo en el diagnóstico y se estudian 155 sospechosos.

Hasta el momento, no hay ningún caso que se haya infectado en el país.

A partir del 23 de marzo, la Secretaría recomienda suspender temporalmente las actividades no esenciales de los sectores público, social y privado.

Y recomienda posponer hasta nuevo aviso los eventos masivos de más de 5,000 personas.

En algunos casos ya se han suspendido eventos por iniciativa de empresas o centros educativos, como el Tecnológico de Monterrey, que desde el viernes anunció la cancelación de clases presenciales, y dijo que serán virtuales a partir del 17 de marzo.

Los partidos restantes de la Liga MX, se realizarán a puerta cerrada, al igual que el llamado “Clásico Joven”, que es entre el América y el Cruz Azul que se jugará sin la presencia de los aficionados.

Sin embargo, a pesar de estas recomendaciones el festival de música Vive Latino no suspendió sus actividades, pero vio reducida en 23% la presencia de los fans de los grupos que se presentan.

La realización del festival musical ha sido fuertemente criticada en las redes sociales, a pesar de los filtros de salud que se aplicaron al a entrada del Foro Sol, donde se realiza el evento.