No se murió el amor: ‘Chicharito’ confesó lo que significa Chivas en su carrera

El delantero se mostró agradecido con el equipo que lo debutó

Javier ‘Chicharito’ Hernández ha ilusionado y decepcionado a los chivahermanos en varias ocasiones. La afición del Rebaño siempre ha esperado que el delantero regrese al equipo que lo vio nacer y él había dado indicios de querer volver, hasta que hace unos días causó polémica al declarar que nunca prometió retirarse en el equipo como todo el mundo pensaba.

Javier "Chicharito" Hernández @CH14_ aclara si prometió o no retirarse en Chivas y describe el momento en que le dijeron que jugaría para Alex Ferguson, en entrevista para @ahoraonuncaespn 🔥😲@mauriciopedroza @herculezg pic.twitter.com/dpE9XMAEFF — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) March 4, 2020

A pesar de ello, el delantero del Galaxy nunca ha negado el cariño que le tiene a Chivas y ha dicho que es el equipo de sus amores, palabras que sostuvo en entrevista con Fox Deportes.

“El único y verdadero amor, mucha gente lo interpreta de la manera que quiere, pero el simple hecho de que yo ame esos colores no significa que porque no juegue ahí no lo puedo amar, yo amo a ese club. Estoy feliz de que se ganó el clásico tapatío que para mí es el más importante, porque ese lo vives desde las fuerzas básicas contra el Atlas”, apuntó el atacante.

¿Qué representa la camiseta de Chivas para 'Chicharito'? 🤔 El mexicano nos recibió en su nueva casa y charló con nosotros sobre su vida profesional, personal y lo que espera conseguir en la MLS #FDenVIVO @RodolfoLanderos @marianot19 @SirJohnLaguna @emperadorsuarez @pulpozuniga pic.twitter.com/xLpkwlQqFy — FOX Deportes (@FOXDeportes) March 14, 2020

De igual manera, ‘Chicharito’ comentó lo que significa el Guadalajara para él, ya que es un equipo al que le tiene mucho agradecimiento.

“Estos colores significan agradecimiento, un comienzo, mucho aprendizaje y un trampolín porque gracias a esos colores y gracias a las oportunidades más allá de que hubo dos años muy complicados, después hubo un año donde sí me dieron oportunidad y la pude aprovechar, y tuve ese trampolín para poder ir al Europa”, comentó el futbolista.

De igual forma, Javier platicó la anécdota de cómo el dorsal 14 se convirtió en su número de la suerte y con el que siempre será recordado en su carrera.

“Mi padre lo utilizó con el Puebla, pero la historia no lleva un fondo ni lo hice porque él lo utilizó. Yo quería acercarme a mi número favorito que es el 7. Hablé con Efraín Flores, era el entrenador y me dice que si hay disponibilidad o si algún jugador se va te lo puedes quedar. Lo tenía Patlán, se va y queda el 14 y digo déjame utilizarlo es el doble del 7, me gusta, es par, vamos a ver qué tal nos va y a los cinco meses empiezo a jugar muchísimo”, contó el máximo anotador de la Selección Mexicana.