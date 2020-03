5 cosas que América tiene que replantearse durante el parón de la Liga MX

Si no mejora, el América podría no clasificar a la liguilla

Al término de la jornada 10 del Clausura 2020, la Liga MX decidió suspender por tiempo indefinido todos los partidos del torneo como medida preventiva para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19.

Tras esta pausa, los equipos pueden analizar cómo ha sido su funcionamiento en el torneo y con ello buscar cómo mejorar para la segunda mitad del mismo. Uno de los planteles a los que les urge una retroalimentación es al América, pues el máximo campeón del futbol mexicano ha tenido un torneo muy contrastante y tiene al menos 5 cosas qué replantearse para cuando se reinicie el futbol mexicano.

1. A qué juegan

El América cuenta con 17 puntos en el torneo, se encuentra en el cuarto lugar general de la Liga MX pero aún no encuentra su estilo de juego. Ya sea por las ausencias por lesión o suspensión, Miguel Herrera no ha logrado definir un once inicial sólido y ha conseguido victorias basadas en individualidades o errores del contrario. Las Águilas están distantes de mostrar un gran juego en conjunto y eso en un equipo grande es simplemente inaceptable.

2. Guillermo Ochoa no debe ser su mejor jugador

En varios encuentros, Guillermo Ochoa ha sido el héroe azulcrema. El canterano del América ha mostrado un gran nivel a lo largo del torneo y es el arquero con más atajadas actualmente con 47. Sin embargo, si tu mejor hombre es el guardameta significa que la línea defensiva no está funcionando bien y el equipo está permitiendo que los contrarios generen mucho peligro, tanto que llegue a ser insostenible para Paco Memo, como ocurrió en el encuentro ante Cruz Azul.

3. Decirle adiós a la indisciplina

Los jugadores del América han mostrado varios actos de indisciplina en el torneo, algunos con actitudes, declaraciones polémicas o errores extra cancha como Roger Martínez y Renato Ibarra, este último separado definitivamente del club hace uno días, y otros por mala conducta dentro de la cancha como Jorge Sánchez, Bruno Valdez y Santiago Cáseres. Las Águilas cuentan con 3 expulsiones directas en lo que va el torneo, siendo el equipo líder en esta nefasta categoría.

4. Falta un delantero “killer”

Desde hace ya muchos torneos, al América le falta un delantero ‘killer’, un nueve que cada que toque el balón en el área ponga a temblar al rival. El Ame daría lo que fuera por tener a un Salvador Cabañas o un Chucho Benítez de nuevo. De los once goles que tiene en el torneo, solo 5 de ellos han sido anotado por delanteros, 3 de Federico Viñas y 2 de Henry Martin, ambos muy lejos del líder de goleo actual, Jonathan Rodríguez, quien presume de 9 conquistas.

5. Pueden NO clasificar

Cuando se reinicie el torneo mexicano, faltaran solo 7 fechas para que termine la temporada regular y por lo general es la parte del torneo cuando todos los equipos muestran su mejor futbol, pues tratan de conseguir un boleto a la liguilla. Si el América sigue siendo inconsistente, sin saber a qué juega y dependiendo de los balones que Paco Memo Ochoa pueda sacar, podría poner en grave peligro su calificación, pues solo se encuentran 3 puntos arriba del noveno lugar de la tabla, por lo cual una seguidilla de derrotas combinadas con resultados positivos de otros equipos, pueden resultar en la tragedia de quedar fuera de la liguilla, algo que no pasa el América desde el Clausura 2017.