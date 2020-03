Cómo mantenerse a salvo en el gimnasio durante el brote de coronavirus

Al igual que todos los espacios públicos donde las personas se reúnen, los gimnasios y los centros de acondicionamiento físico son lugares donde se pueden propagar enfermedades virales, incluido el COVID-19. Y las pesas compartidas, las áreas de estiramiento sudorosas y la respiración agitada pueden ponerte en alerta máxima.

Pero los gimnasios no representan necesariamente un riesgo mayor que cualquier otro espacio público. Según la investigación hasta el momento, COVID-19 parece propagarse principalmente a través del contacto personal cercano con una persona infectada, aunque los funcionarios de salud pública advierten que tocar superficies públicas de alto contacto también podría conducir a la transmisión de enfermedades.

Tomar las precauciones adecuadas puede disminuir tu riesgo de enfermarte. Esto es lo que necesitas saber para mantenerte a salvo de COVID-19 en el gimnasio.

El riesgo de coronavirus en el gimnasio

Cuando se trata del gimnasio, hay buenas noticias: “Sabemos que el coronavirus no se encuentra en el sudor”, dice Amesh Adalja, MD, médico especialista en enfermedades infecciosas, investigador principal del Centro de Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins y portavoz para la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América.

El COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, parece propagarse principalmente cuando alguien tose o estornuda y las gotas respiratorias les caen a las personas cercanas. “La respiración fuerte durante el ejercicio no derramará el virus”, dice Manish Trivedi, M.D., director de la división de enfermedades infecciosas y presidente de prevención y control de infecciones en el Centro Médico Regional AtlantiCare en New Jersey. “Lo que nos preocupa es la tos o estornudos (cerca de los demás o del equipo de ejercicio cercano)”, dice.

Las gotas respiratorias pueden extenderse hasta 6 pies, por lo que los funcionarios de salud pública recomiendan poner esta distancia entre ti y los demás, especialmente en lugares públicos.

Los objetos en el gimnasio que se tocan con frecuencia, incluidas las máquinas de ejercicio, las esteras y las pesas podrían servir como depósito de virus y otros gérmenes, especialmente porque las personas pueden toser en sus manos y luego usar equipo.

¿Qué están haciendo los gimnasios?

Consumer Reports contactó a 10 grandes cadenas de gimnasios para preguntarles si están implementando alguna precaución especial mientras el COVID-19 se está extendiendo. Recibimos algunas respuestas, principalmente con información sobre limpieza vigilante, estaciones de desinfección de manos y advertencias a los miembros para que se queden en casa cuando estén enfermos.

“Los miembros del equipo realizan una limpieza regular y exhaustiva de todos los equipos, superficies y áreas del piso del club y gimnasio usando suministros de limpieza desinfectantes. Además, regularmente realizan la limpieza nocturna de la instalación”, escribió un portavoz de Planet Fitness, en un correo electrónico a Consumer Reports. Según el portavoz, Planet Fitness también ha colocado letreros en la recepción de todos los más de 2,000 lugares para recordar a los miembros que se laven las manos con frecuencia y desinfecten el equipo antes y después de cada uso.

Una declaración del presidente y director ejecutivo de Gold’s Gym dijo: “Siempre alentamos a nuestros miembros a limpiar el equipo después de cada uso, y a utilizar las estaciones de desinfección de manos que ofrecemos en todos nuestros gimnasios”.

Life Time, una cadena de clubes de salud de lujo en los Estados Unidos y Canadá, ha agregado más horas a la nómina para la limpieza, según un portavoz de la compañía. “Ciertos departamentos están haciendo una limpieza más profunda cada 15 minutos, especialmente en áreas de alto tráfico. Estamos siendo más diligentes en los espacios de estudio (bicicleta, yoga, Pilates, grupos de ejercicio)”, escribió el portavoz en un correo electrónico. La cadena también ha comenzado a desalentar el contacto físico. “En el pasado, donde alentamos a los participantes a dar “high fives” y algún contacto físico en las clases y entrenamientos en grupos pequeños, estamos haciendo lo contrario”.

Un portavoz de OrangeTheory Fitness escribió que el gimnasio “alienta a los miembros a escuchar sus cuerpos con precaución adicional durante este tiempo, ya que no recomendamos registrarse o hacer ejercicio cuando tienen fiebre, tos, estornudos o con falta de aliento”.

En áreas donde el COVID-19 se está extendiendo, algunas sucursales locales también están optando por cerrar temporalmente. En un comunicado que anuncia su cierre temporal, el centro comunitario de JCC Manhattan dijo que “quieren ser parte de la solución y no parte del problema”.

Si no estás seguro de si tu gimnasio está mejorando para ayudar a prevenir la propagación del virus haciendo una limpieza adicional o proporcionando toallitas desinfectantes y desinfectante de manos para los miembros, pregúntales.

Qué puedes hacer para minimizar tu riesgo

Ya sea que tu gimnasio realice una limpieza adicional o no, tus propias acciones pueden ser las más importantes para protegerte a ti y a los demás miembros del gimnasio. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir.

Ir a las horas de menor actividad. Un pequeño estudio realizado en 3 gimnasios en Brasil en 2018 encontró que el riesgo de contraer una enfermedad respiratoria contagiosa puede ser menor cuando hay menos personas en el gimnasio. El estudio, que estimó el riesgo de influenza y tuberculosis (no de coronavirus), mostró que en todos los gimnasios, “el riesgo de infección aumentó durante los períodos de ocupación máxima”.

Limpia el equipo. Karen Hoffmann, R.N., especialista en prevención de infecciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de North Carolina en Chapel Hill y expresidente inmediata de la Asociación de Profesionales en Control de Infecciones y Epidemiología, recomienda limpiar el equipo del gimnasio con toallitas desinfectantes antes y después de cada uso.

Muchos gimnasios proporcionan toallitas desinfectantes o aerosoles para que los miembros los usen en el equipo. Si eliges traer tus propias toallitas, busca unas que contengan al menos 60% de alcohol o blanqueador con cloro, o simplemente asegúrate de que en realidad sea una toallita desinfectante, y no solo diseñada para la higiene personal, recomienda Hoffmann. (Hay varias toallitas en la lista de productos de limpieza recomendados por la EPA para combatir el COVID-19). “El coronavirus parece ser muy susceptible a estos agentes de limpieza y desinfección”, dice ella.

Asegúrate de mojar completamente la superficie y espera de 30 segundos a un minuto para que se seque al aire. Si usas una toallita de papel, debe haber suficiente humedad para que la superficie completa se vea húmeda. Las toallitas secas ya no son efectivas, dice Hoffmann.

Mantén tus manos lejos de tu cara. Trivedi recomienda evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca al hacer ejercicio en el gimnasio. “La forma en que nos infectamos no es tocar superficies sucias, sino llevar el virus de las manos a la cara”, él dice.

Practica una buena higiene de manos. Lávate las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos cuando has terminado con una máquina, o usa un desinfectante para manos con al menos 60% de alcohol. Asegúrate de hacerlo también antes de tocarte la cara o cualquier parte de la botella de agua que usas para tomar. Hazlo de nuevo antes de salir del gimnasio.

Quédate en casa si estás enfermo. Los CDC recomiendan quedarte en casa si estás enfermo. “Esto puede significar quedarte en casa cuando solo estás levemente enfermo y de otro modo podrías decidir seguir con tu entrenamiento”, dice una publicación de la Asociación Internacional Health, Racquet & Sportsclub (IHRSA), que representa a 9,200 clubes miembros en 70 países. Según IHRSA, algunos clubes y estudios de fitness han comenzado a ofrecer clases virtuales, programar entrenamientos para que las personas realicen en casa o proporcionar capacitación personal a través de video chat.

