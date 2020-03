Cómo saber si un melón está maduro y jugoso

Firmeza, color, aroma algunas de las características que indican si un melón está en su punto

El melón es una de las frutas con gran cantidad de agua (92%), poco azúcar, con mucha vitamina C y folatos. Por ello es una opción refrescante, deliciosa y benéfica para nuestro cuerpo.

Una ración de 300 g de melón, proporcionan el 75% de la ingesta diaria recomendada de vitamina C, según la Federación Española de la Nutrición. Esta vitamina contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo y es uno de los nutrientes necesarios para el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico (defensas).

Si te ha pasado que cuando tienes que escoger uno no sabes cómo identificar cuál “esta bueno”, está maduro y es dulce, tenemos unos consejos para que aciertes en tu compra.

Firmeza

Los melones deben estar firmes al tacto, si los encuentras blandos, podrían estar dañados o pasados. Procura que no tengan grietas.

Color

Su color verde no debe ser intenso, significa que aún no está maduro. Es normal que haya zonas amarillas en su piel, mientras reposaba en la tierra, en esas partes no le llegaban los rayos solares.

Aroma

Debe despedir un aroma fresco, agradable.

Apriétalo suavemente

Aprieta sus extremos, debe ceder un poco a nuestra presión y abombarse un poco la piel, si no lo hace, el melón probablemente aún no está maduro.

Otra opción es fijarnos en el rabito al final de uno de sus lados. Si está blando y seco, está maduro.

El truco del periódico

Si al que compraste le falta madurar, envuélvelo en un papel periódico en un lugar freso y seco, esto lo ayudará a madurar más rápido.

