Natti Natasha se lanza al mar y huye del coronavirus

La reguetonera compartió su huida en Instagram

Natti Natasha escribió en Instagram: “Running away. Be SAFE everyone“. La intérprete aparece arriba de una pequeña lancha en aguas del mar, y de momento pareciera ir sin rumbo fijo, aunque es probable que ya esté en Puerto Rico, su tierra natal.

La joven cantante ha decidido huir y poner distancia en estos tiempos del coronavirus, pero lo ha hecho con dirección a tierras más cálidas, porque adentro de la lancha se deja ver con un camiseta y short en color negro.

Pero antes de escapar Natti le ha dejado un mensaje de cumpleaños a Nicki Jam. Famoso cantante que también ha recibido palabras bonitas por parte de Daddy Yankee.

“A seguir celebrando”, le dijo Natti Natasha.

Mientras que Daddy se expresó así: “Hace pal’ de años nos tiramos esta foto pero la escogí porque refleja la autenticidad de nuestra amistad. Feliz Cumpleaños bro! DTB @nickyjampr.

La respuesta de Nicky no se hizo esperar, y a su amigo le dijo: “Te amo papi gracias 🙏. Por tenerme paciencia todos estos años. Por los consejos y por todo Dios te bendiga”.