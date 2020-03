Telemundo pospone los Premios Billboard 2020

View this post on Instagram

@telemundo y @billboard posponen los Premios Billboard de la Música Latina 2020 y la conferencia #LatinFestPlus.🎶 La salud y seguridad de nuestros invitados, artistas, participantes y personal continúa siendo nuestra mayor prioridad, y esperamos realizar la premiación y conferencia en un futuro cercano. #Billboards2020 + #LatinFestPlus coming soon!