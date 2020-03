6 potentes alimentos repletos en vitamina C para hacer frente al coronavirus

La vitamina C es uno de los nutrientes esenciales para proteger al sistema inmunológico y aumentar las defensas, conoce los alimentos que más la contienen y que se destacan por sus propiedades antivirales

El papel de las vitaminas en la salud es fundamental, su presencia es indispensable para que el organismo concrete importantes funciones. La vitamina C es una de las más esenciales y un gran antioxidante, que se destacan por ser nutrientes que bloquean el daño causado por los radicales libres.

La vitamina C también recibe el nombre de ácido ascórbico es necesaria para el crecimiento y la reparación de tejidos en todo el cuerpo, se utiliza para la producción de colágeno, interviene directamente en la cicatrización, es necesaria para un crecimiento y desarrollo normal, y es considerada uno de los más poderosos aliados para fortalecer al sistema inmunológico y combatir afecciones en las vías respiratorias causadas por la presencia de microorganismos y virus. La forma más fácil y directa de obtener vitaminas es mediante la alimentación, por lo que elegir ingredientes con un alto valor nutricional resulta un factor clave en la prevención y disminución del riesgo de contagio por coronavirus. Fortalece el sistema inmune y aumenta las defensas naturales del organismo con los 8 alimentos más poderosos en niveles de vitamina C.

Fuentes alimenticias con mayor aporte en vitamina C:

1. Fresas

Las fresas a parte de ser deliciosas y jugosas, son una extraordinaria fuente de antioxidantes y sobretodo se destacan por su valioso contenido en vitamina C, que influye positivamente en el sistema inmune y la prevención de infecciones causadas por virus y bacterias. Se les atribuyen beneficios antiinflamatorios, son un gran aliado de la salud cardiovascular al fortalecer los vasos sanguíneos.

2. Kiwi

Aunque no lo creas el kiwi tiene más vitamina C que las naranjas, en conjunto con su alto valor antioxidante es una fruta que tiene la capacidad de mejorar el funcionamiento del sistema respiratorio. Es hidratante y expectorante, un gran aliado que evita los resfriados y sube las defensas; su extraordinaria combinación entre vitamina C y ácido fólico hace que ambos nutrientes aumenten la producción de glóbulos rojos y blancos, así como anticuerpos, que funcionan como barrera de las enfermedades producidas por virus.

3. Papaya

La papaya es un tesoro nutricional que tiene la peculiaridad de aumentar de manera natural las defensas del organismo, esto se debe a su alto contenido en vitamina C y a su maravilloso aporte en antioxidantes entre los que se destaca la presencia de vitamina A y licopenos que combaten eficazmente los efectos de los radicales libres. El consumo de papaya se relaciona con salud, ya que también interviene de manera positiva en el sistema digestivo y el la prevención de enfermedades cardiovasculares.

4. Naranja

En general la familia de los cítricos se destacan por ser los protagonistas de la vitamina C, las naranjas son la variante que más la contiene y debido a esto son consideradas uno de los antioxidantes más poderosos de la naturaleza. Se destacan por sus propiedades antivirales y antibacterianas, que refuerzan la inmunidad especialmente en aquellas personas que tienen las defensas bajas y son más propensos a sufrir gripes, catarros, alergias e infecciones respiratorias.

5. Brócoli

El contenido en nutrientes del brócoli resulta sumamente relevante para la salud, se destaca por sus propiedades antioxidantes que le otorgan un extraordinario contenido en vitamina C, betacarotenos y minerales que protegen al sistema inmunológico. Su consumo está relacionado con beneficios para desintoxicar el organismo, al eliminar la presencia de toxinas, agentes patógenos y líquidos retenidos.

6. Guayaba

No en vano la guayaba es una de las frutas más valoradas en invierno, esto se debe a su excepcional contenido en vitamina C que en conjunto con su aporte en licopenos, le otorga grandes cualidades medicinales. Su valor antioxidante aumenta la inmunidad del organismo y causa una mayor resistencia ante la presencia de virus y bacterias, debido a esto se reconocen sus grandes propiedades antimicrobianas.