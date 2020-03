Diosa Canales hace striptease en Instagram e impacta con su diminuta tanga

La vedette realizó un sensual baile sin casi nada de ropa

La famosa venezolana Diosa Canales, conocida internacionalmente como “La Bomba Sexy de Latinoamérica“, dejó a más de uno con la quijada en el suelo y el corazón acelerado tras subir un atrevido video en el que sale haciendo un baile algo pasado de todo.

La vedette, quien ha cautivado el corazón de México y que es conocida por sus publicaciones eróticas y sin prejuicio alguno, se mostró con una tanga diminuta dejando a la vista su super tonificada figura al tiempo que hacía movimientos sexys sin parar.

Como era de esperarse, sus seguidores no dejaron pasar la oportunidad de alabar su belleza, sus movimientos y su sensualidad. Cosa que no siempre cae bien en Instagram, ya que la vedette ha sufrido en varias oportunidades del cierre de sus cuentas. No en vano colocó al pie de este video lo siguiente: “Un tbtazo de una de las 10 cuentas que Instagram me cerró ¡ Qué cosas!

Aquí les dejamos el potente video de la venezolana Diosa Canales haciendo alarde de sus dotes como bailarina y de su espectacular figura.