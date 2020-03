Los 5 mejores chistes para quienes aman a las mascotas

Además de dar horas de diversión con su compañía, los animales también pueden provocarnos una sonrisa con anécdotas basadas en ellos

Hay leyendas, novelas, libros y más sobre mascotas y animales, pero si tu intención es reír a carcajadas, unos chistes graciosos sobre animales serán ideales. Aquí una recopilación de 5 citados por OKdiario.

Un caballo en un bar

En un bar entra un caballo, se sienta en la barra y pide un vaso de whisky. El camarero asombrado, le dice:

Son 6 euros.

El caballo saca una billetera, le paga el whisky y sale por la puerta cuando el camarero le interrumpe.

– No se vaya… es la primera vez que veo un caballo tomarse una copa en mi cantina.

Y el caballo le contesta:

– Y será también la última vez, ¡Con estos precios!

La serpiente confundida

– ¿Es cierto que somos venenosas?

– Sí, ¿por qué?

– Porque me acabo de morder la lengua

¿Qué diferencia existe entre el perro y el gato?

El perro piensa: “Los humanos son buenos, me alimentan y me cuidan, así que deben de ser dioses.”

El gato piensa: “Los humanos son buenos, me alimentan y me cuidan, ¡así que yo debo de ser su dios!”.

Apariencias que engañan

Entra un cartero en una casa, y encuentra un cartel que dice, “Cuidado con el loro”.

El cartero hace caso omiso y continúa caminando, y encuentra otro cartel que dice, “No moleste al loro”.

El cartero un poco asustado abre la puerta, y ve un lorito pequeño y viejo, con un cartel que dice, “Loro peligroso”.

El cartero riéndose toca la jaula para saludar al lorito, el loro mira hacia abajo y le dice a su perro:

– ¡Dogo, ataca!

Perros inteligentes

La maestra le pregunta a Ana:

– Quiénes crees que son más inteligentes, ¿las personas o las mascotas?

Ana le responde:

-Los perros, señorita.

– A ver, ¿por qué lo dices?

Ana contesta:

– Cuando yo le digo algo a mi perro, entiende todo, pero cuando él me habla a mí no le entiendo absolutamente nada.

