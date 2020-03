Murphy, el perro que llora al ver un parque cerrado por coronavirus

Un video se volvió viral en redes sociales porque muestra cómo el canino sufre por no poder jugar en su lugar favorito, sin entender el distanciamiento social y la contingencia

La pandemia mundial por el coronavirus ha provocado que en muchos países se tomara la decisión de poner en cuarentena a los ciudadanos y cerrar los lugares públicos con la intención de que la enfermedad no se siga propagando. No obstante, el canino Murphy no entiende eso y lloró porque cerró sus puertas el parque donde suele pasear con su amo.

El perrito de tres años que sufre por no poder visitar su lugar favorito vive en Madrid, España, ciudad que se ha visto afectada con las medidas de distanciamiento social y contingencia, según Excélsior.

Día 4 de cuarentena:

Murphy empieza a llevar regular el cierre de parques. No entiende nada.#CuarentenaCoronavirus pic.twitter.com/FtG2uZRUug — Luis Chacón 🏳️‍🌈 (@hacerle) March 16, 2020

La historia del animal de compañía se hizo popular en redes sociales luego de que su dueño, Luis Chacón, compartió un video en el que se observa su reacción en la puerta del parque que permanece cerrada.

“Día cuatro de cuarentena: Murphy empieza a llevar regular el cierre de parques. No entiende nada“, escribió en Twitter su amo.

Murphy esperando su sueldo de influencer: pic.twitter.com/tu4I8mpXzN — Luis Chacón 🏳️‍🌈 (@hacerle) March 17, 2020

