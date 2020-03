Películas de autos que puedes disfrutar en tu casa en la cuarentena

Si quieres disfrutar de estos títulos para los amantes de los autos deberás contar con un acceso a alguna de las plataformas de streaming online

Derivado de los contagios ocurridos en la población mundial por el Coronavirus, gobiernos y empresas han suspendido diversas actividades para evitar que se sigan generando prácticas de riesgo que se encuentran afectando a un gran número de países. Eventos como conciertos y partidos deportivos han sido cancelados, además de la suspensión de clases escolares como medida de prevención y que han puesto a la población en cuarentena.

Para ti que eres amante de los autos, resguardarte en tu casa no tiene que resultar aburrido ni mucho menos una pesadilla, puedes disfrutar de series y películas de autos a toda velocidad con sólo hacer uso de la tecnología y el contenido multimedia de las plataformas de video online.

De acuerdo con el diario El Universal, esta es la lista de múltiples series de televisión y películas relacionadas con el mundo automotriz, que puedes disfrutar desde la comodidad de tu hogar en este periodo de resguardo.

– SERIES DE TELEVISIÓN

En Netflix podrás disfrutar de series intensas y llenas de adrenalina como:

. Fórmula 1: Drive to Survive

. West Coast Customs

. Fastest Car

. Car Masters: Rust to Riches

. Hyperdrive

. Rust Valley Restorers

. Fast and Furious Spy Racers

. Highway Thru Hell

. Outback Truckers

Si cuentas con una suscripción de Amazon Prime Video podrás ver series exclusivas como:

. The Grand Tour

. Le Mans Racing is Everything

. The Gymkhana Files

. Winning: The Racing of Paul Newman

En YouTube también puedes disfrutar de una serie que se ha vuelto clásico en el mundo de los autos:

. The Road to Le Mans

– Películas

Si lo tuyo son las películas, Netflix tiene excelentes opciones para disfrutar como:

. APEX: The Story of the Hypercar

. The 24 Hour War

. Williams

. Shelby American

. Drive

. Uppity: The Willy T. Ribbs Story

. Paul Hollywood’s Big Continental Road Trip

Si cuentas con televisión de paga o tienes suscripción de HBO, podrás acceder a títulos como:

. Agnelli

. Dirty Driving: Thundercats of Indiana

. The Fast and the Furious Presents: Hobbs and Shaw

. Fast Five

. Rush

. Saudi Women’s Driving School

Amazon Prime Video también tiene películas que puedes incluso comprar y descargarlas para tu colección, por ejemplo:

. Hunt vs. Lauda

. Crash and Burn

. Ronin

En YouTube podrás encontrar también películas como:

. Truth in 24 II: Every Second Counts

. The Battle of the Falcons

. 12 O’Clock Boys

Así que ya lo sabes, no dejes que la cuarentena se convierta en un encierro y disfruta a toda velocidad de estas opciones de entretenimiento que te mantendrán al filo del sofá en tu hogar.

