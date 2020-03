Evita desperdiciar tu dinero en estos 4 artículos según una experta en gestión de crisis ante el coronavirus

Almacenar artículos innecesarios puede afectar a otros consumidores y a nuestros bolsillos

Las compras de pánico ante el brote de coronavirus se están replicando por todo el mundo, una gran cantidad de personas está corriendo a los supermercados y comprando productos como pasta de dientes y papel higiénico para después almacenarlos.

En muchos de los casos la reacción de los ciudadanos es comprehensible, especialmente cuando la gente o las compañías no cuentan con un plan sobre lo que realmente necesitan, dijo la planificadora de pandemias y experta en gestión de crisis Regina Phelps en una entrevista para CNBC. “El tipo de respuesta natural es comprar cosas que no necesitas y que nunca usaras”.

Sin embargo, almacenar artículos innecesarios puede afectar nuestros bolsillos.

En medio de la crisis de coronavirus es importante estar preparado solo con lo esencial. El sitio de preparación para emergencias y desastres del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU recomienda almacenar agua y comida para un periodo de dos semanas.

En el caso de medicamentos que requieren receta médica es importante asegurar el suministro y hablar con el médico responsable. La Cruz Roja Americana recomienda tener a la mano un botiquín de primeros auxilios para tratar lesiones comunes. En el caso de medicamentos sin receta es importante contar con los productos básicos.

Te presentamos una lista de productos que puedes evitar comprar y desperdiciar tu dinero basándonos en las recomendaciones de Phelps:

1.Mascarillas respiratorias

Durante el programa Preparing for the Unexpected con Alex Fullick, Regina Phelps menciona que las mascarillas o tapabocas solo son necesarias en caso de que tu o un integrante de tu familia esté enfermo para evitar que los demás se contagien. Usarlas estando sano no servirá de nada.

2. Artículos de limpieza de lujo

La experta en crisis menciona que ante la emergencia, la mayoría de las personas están comprando toallitas, desinfectantes especiales para las manos, sprays, gel, como una forma de combatir la propagación del virus. En una gran cantidad de supermercados los productos no están en existencia debido a las compras. La experta menciona que lo que realmente necesitas es un poco de cloro y jabón para manos para limpiar y desinfectar tu casa.

3. Compra alimentos que has probado

Ante una crisis el carrito del mandado de una familia suele tener artículos que fueron elegidos al azar. En la mayoría de las ocasiones son productos que nunca hemos probado y solo los compramos para sentirnos seguros. Compra cosas que realmente comerías, solo necesitas tener los alimentos básicos.

4. Filtros de aire

En la emergencia se ha recomendado utilizar filtros de aire o humidificadores para mejorar la calidad del aire y reducir el riesgo de transmisión de coronavirus. En opinión de Phelps, comprar un dispositivo tan costoso no es necesario, ya que la mayoría de los filtros de aire no cuentan con la certificación y asegurarnos que pueden matar a los virus.

Regina Phelps es fundadora de Emergency Management & Safety Solutions en San Francisco, donde asesora a empresas como Whole Foods, Nike, Visa, Starbucks, el Banco Mundial entre otros.

