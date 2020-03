JJ Macías lanzó reto a sus seguidores para ponerse en forma durante la cuarentena por coronavirus

El jugador de las Chivas subirá rutinas de ejercicio a sus redes sociales

Millones de personas en todo el mundo han tratado de inventar nuevas formas de entretenerse durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus, y otros han sufrido debido a la falta de actividad y ejercicio que les produce el estar en casa.

Ante ello, el jugador de las Chivas, José Juan Macías ha decidido ayudar a sus seguidores a que se pongan en forma durante este tiempo y por ello lanzó el #JJChallenge.

El delantero anunció que todos los días, a partir de este viernes, estará subiendo a sus redes sociales rutinas de ejercicio para que sus fans practiquen con él, y así sea más llevadera y saludable esta etapa de encierro.

“De los momentos malos siempre me gusta sacar lo bueno. Me puse a pensar en qué podemos hacer juntos para que esta cuarentena no se nos haga tan pesada, generar buenos hábitos y mantenernos sanos. He decidido subir todos los días a mis redes sociales rutinas de 15 o 20 minutos de ejercicio para que no se haga tan pesado”, comentó el futbolista.

Les dejaré la rutina en un rato más! Espérenla a partir de mañana todos los días a las 9 am. #JJchallenge 🔴⚪️ pic.twitter.com/tTdk4ZKoAz — JJ MACIAS (@JJMacias9) March 19, 2020

Chivas tomó la decisión de no entrenar a partir de este jueves y hasta nuevo aviso, a causa de la expansión del COVID-19, por lo que el plantel deberá entrenar en casa.