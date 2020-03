Cancelan momentáneamente ‘Enamorándonos’ por coronavirus

View this post on Instagram

Hoy más que nunca, es tiempo de quedarnos de casa, de cuidarnos y de seguir con los protocolos de prevención para evitar el contagio del virus, COVID-19. Tendremos un descanso de 2 semanas, pero volvemos el próximo 6 de abril. Los queremos❤️😍 Esta noche será nuestro último show antes del descanso. ¡Nos vemos a las 8PM/7C por @UniMas! #EnamorandonosUSA