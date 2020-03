René Higuita utiliza su ‘oso’ en el Mundial de Italia 90 para hacer conciencia y prevenir el coronavirus

El futbolista compartió la foto de una de sus salidas de la portería más criticadas en su carrera, con la leyenda: “Si te dicen que no salgas, no salgas”

En plena época de crisis en la mayor parte del mundo por la pandemia del coronavirus, hay numerosos deportistas que se encuentran haciendo donaciones o difundiendo información útil. A este segundo grupo pertenece el ex guardameta de la Selección de Colombia, René Higuita, quien compartió en su cuenta oficial la imagen de uno de los errores más grandes que tuvo en su carrera para generar conciencia sobre una de las medidas recomendadas para prevenir el contagio de COVID-19.

La foto, que rápidamente se volvió viral, pertenece a una acción del Mundial de Italia 90, en un partido en el que su equipo enfrentó a Camerún. Higuita, quien solía jugar un poco adelantado en el campo, intentó salir con el balón controlado, pero un jugador rival lo evitó, le hizo un túnel y el esférico terminó en el fondo de su portería, lo que le costó la eliminación a su escuadra. La imagen incluye la leyenda “Si te dicen que no salgas, no salgas”, haciendo referencia al aislamiento en casa que se recomienda como medida para prevenir el contagio por COVID-19.

“Hoy me han mandado mucho esta imagen ….si esta foto sirve para tomar CONCIENCIA también la voy a utilizar… primero la salud, si puedes hacer tus cosas desde casa, no salgas”, escribió el ex guardameta en su cuenta oficial de Twitter.