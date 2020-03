Serena Williams habla sobre su aislamiento y ansiedad en un video muy divertido

La leyenda del tenis está viviendo bajo mucho estrés

Serena Williams se encuentra aislada del mundo durante la pandemia de coronavirus, y está luchando para enfrentar la ansiedad que el provoca el distanciamiento social.

Así que la 23 veces campeona de Grand Slam recientemente compartió sus pensamientos y sentimientos con el mundo, pero agregó un toque divertido.

Serena se dirigió a sus seguidores en una serie de historias de Instagram. Entre cada segmento, ella usaba un tutú o faldas coloridas y pelucas.

Serena Williams dijo en sus videos:

“Comenzó con una sensación como ‘Oh, realmente no me puede afectar’. Y luego, de repente, Indian Wells fue cancelado, y dije: ‘Oh, está bien, eso es extraño, pero tengo un poco de tiempo libre y voy a disfrutar de ese tiempo libre’.

Y esa cancelación condujo a otra y condujo a otra y luego condujo a toda esta ansiedad que siento, y estoy como, ahora he estado distanciada socialmente mucho tiempo, probablemente, como dos semanas ahora. Pero cada pequeña cosa me vuelve realmente loca.

Y por ansiedad, quiero decir, me pongo nerviosa cada vez que alguien estornuda a mi alrededor o tose, me vuelvo loca. Y no salgo con nadie. Entonces cuando digo ‘alguien’ me refiero a mi hija. Ella tosió y yo me enojé. Le di una mirada de reojo. Le di esa “Serena enojada” y luego me puse triste. Estaba como, ‘¿Está bien? ¿Hay algo mal con mi hija? Como, ¿hay algo que pueda hacer? “Y simplemente no sé qué hacer, así que en lugar de estar relajada, estoy realmente bajo un montón de estrés.

Nunca esperé estar relajada, pero es lo que es y lo superaremos, tenemos que hacerlo. Solo quería informarte sobre lo que estaba haciendo. Espera un minuto. ¿Ha cambiado algo?”.

Ve el video completo a continuación: