California arrendará un hospital en Los Ángeles para abordar el brote de coronavirus

St. Vincent Medical Hospital atenderá las necesidades sanitarias que puedan surgir por la emergencia de COVID-19 en el condado de Los Ángeles

California arrendará un hospital desocupado en el barrio de Westlake en Los Ángeles para ayudar a abordar el brote de COVID-19 en el condado de Los Ángeles, reporta ABC 7.

Verity Health System of California anunció en un comunicado el viernes que el estado arrendará las instalaciones por una cantidad no especificada, aunque no está claro si el hospital se utilizará para albergar y tratar a las personas infectadas con el virus.

El hospital, ubicado en las calles 3ra. y Alvarado, se encuentra en el distrito del consejo de Los Ángeles representado por el concejal Mitch O’Farrell, quien expresó su aprobación del acuerdo en un comunicado.

“Con todo al revés debido a la pandemia de coronavirus, no puedo pensar en un propósito más oportuno y urgente para el Hospital St Vincent en el Distrito 13. Felicito al Gobernador por tomar esta acción y por su manejo de la crisis hasta ahora “Estoy aquí para ayudar en este esfuerzo de cualquier manera posible”, dijo O’Farrell.

En enero, Verity anunció planes para cerrar la instalación después de declararse en quiebra en agosto de 2018 y un intento fallido de vender el sistema hospitalario. Cientos de pacientes y empleados quedaron en el limbo, aunque Verity dijo que los pacientes serían trasladados a instalaciones cercanas.

Según el acuerdo, el estado también alquila a Verity un centro médico en Daly City, en el norte de California, para tratar a pacientes con COVID-19.