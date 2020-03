“Llegaste al América sin merecerlo”: Antonio Carlos Santos le responde a Miguel Herrera

El ex ídolo del América le dio con todo al Piojo en un video de Youtube

El pasado viernes, se dio a conocer la entrevista que le hizo Adela Micha a Miguel Herrera, en la que habló de varios temas como su renovación con América o el caso de Renato Ibarra. Sin embargo hubo un tema que llamó mucho la atención, pues finalmente el Piojo le respondió a Antonio Carlos Santos, uno de sus grandes detractores, afirmando que el ex jugador no es un histórico de la institución.

Horas más tarde, Carlos Santos subió a su canal de Youtube un video en el que le respondió al Piojo, afirmando que el entrenador llegó al América sin merecerlo.

“Tú llegaste sin merecer porque no hiciste nada, tu trayectoria simplemente se deriva de tus paleros, de la gente que está dentro del fútbol, porque no haz hecho nada. Solo estás en el América porque alguien le endulzó la píldora a Don Emilio. Si tú me dices que tu equipo juega bien, es espectacular, gana convincentemente, tú dime en qué minuto o cuándo lo hiciste. Yo no puedo ser envidioso”, declaró Carlos Santos.

El ex volante del América fue muy severo con Herrera e incluso llegó a llamarlo pobre futbolísticamente e intelectualmente: “Te hicimos entrenador, te dimos fama, lo que nosotros hicimos dentro de la cancha porque tú, tu pobreza, futbolística, intelectual y como entrenador está comprobada”.